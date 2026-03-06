Cryptomonnaies : un homme soupçonné d'avoir volé 46 millions de dollars au gouvernement américain arrêté

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Selon le directeur du FBI Kash Patel, le suspect est John Daghita, un "sous-traitant du gouvernement américain" qui aurait dérobé ces fonds au US Marshals Service, l'agence fédérale qui gère notamment les avoirs confisqués par la justice américaine.

Il était soupçonné d'avoir dérobé 46 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant au gouvernement fédéral des États-Unis. Un homme a été interpellé dans la nuit de mercredi 4 à jeudi 5 mars sur l'île antillaise de Saint-Martin par le GIGN et le FBI, ont annoncé la gendarmerie nationale et le directeur du FBI.

"Le GIGN et le FBI interpellent un individu considéré comme 'target principale' sur l'île de Saint-Martin", a annoncé la gendarmerie nationale dans un communiqué, précisant que l'opération s'est déroulée "la nuit dernière" conjointement avec la section de recherches de Saint-Martin. "L'individu est soupçonné d'avoir dérobé 46 millions de dollars en cryptomonnaie", ajoute la gendarmerie. Le directeur du FBI Kash Patel a identifié sur X le suspect John Daghita, qu'il présente comme un "sous-traitant du gouvernement américain" qui aurait dérobé ces fonds au US Marshals Service, l'agence fédérale qui gère notamment les avoirs confisqués par la justice américaine. Il a salué sur X "l'excellente coordination" avec les gendarmes français. "Le FBI continuera de travailler 24 heures sur 24 avec nos partenaires internationaux pour traquer, appréhender et traduire en justice ceux qui tentent d'escroquer les contribuables américains, où qu'ils essaient de se cacher", a ajouté Kash Patel.

Une mallette remplie de billets ainsi que des clés USB et des portefeuilles d'actifs numériques ont été saisis au cours de l'opération, selon des images diffusées par la gendarmerie française. Selon des médias spécialisés, l'homme arrêté est le fils du dirigeant d'une société américaine, dont l'entreprise aidait le gouvernement américain à gérer les cryptomonnaies saisies.