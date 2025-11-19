Atos lance sa solution Autonomous Data and AI Engineer
S'appuyant sur Atos Polaris AI, cette solution est conçue pour gérer et automatiser des tâches d'ingénierie IA basées sur des données complexes nécessitant plusieurs étapes de traitement dans le cadre de processus métiers applicables à tout secteur.
Le groupe de services informatiques précise qu'Autonomous Data and AI Engineer est actuellement disponible pour Azure Databricks et Snowflake sur Azure, deux plateformes de données cloud de premier plan disponibles sur Microsoft Azure.
Valeurs associées
|44,7350 EUR
|Euronext Paris
|+1,83%
