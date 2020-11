Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos lance Onecloud et annonce €2 mds d'investissements Reuters • 16/11/2020 à 08:17









16 novembre (Reuters) - Atos ATOS.PA a annoncé lundi dans un communiqué: * ATOS LANCE ONECLOUD ET ANNONCE 2 MILLIARDS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS * ONECLOUD PERMETTRA D'ACCÉLÉRER DE MANIÈRE PRO-ACTIVE LA MIGRATION DE SES CLIENTS VERS LE CLOUD À TRAVERS UN GUICHET UNIQUE D'OFFRES * SOUTENU PAR 2 MILLIARDS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS SUR 5 ANS, ATOS ONECLOUD SERA FOURNI DANS DES ENVIRONNEMENTS DE CLOUD PUBLIC, PRIVÉ OU HYBRIDE, HAUTEMENT SÉCURISÉS ET DÉCARBONÉS Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris 0.00%