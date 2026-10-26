Communiqué de presse

Atos lance la suite Atos Genesis Intelligence, intégrant Atos Codex, pour couvrir l'ensemble du spectre des applications de l’IA

Point d’orgue de la suite Atos Genesis Intelligence, Atos Codex transforme en temps réel les données opérationnelles en décisions et en actions, en toute confiance, dans les environnements critiques.

Paris, France, le 26 octobre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui Atos Genesis Intelligence , une suite IA complète conçue pour aider les organisations à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle et à transformer les données en bénéfices mesurables pour l’entreprise. En réunissant la gestion souveraine des données, les capacités avancées d'IA, l'orchestration sécurisée et la gouvernance au sein d'un même écosystème, la suite permet aux entreprises de passer plus rapidement de l'expérimentation à la production, de simplifier des environnements technologiques complexes et d’évoluer vers une IA fiable et frugale sur l'ensemble des opérations critiques.

Conçue pour des organisations opérant dans des environnements hautement réglementés et aux données sensibles, Atos Genesis Intelligence fournit les fondations nécessaires pour innover plus rapidement, améliorer la prise de décision, accroître l'efficacité opérationnelle tout en conservant un contrôle total sur les données, l'infrastructure et les exigences de conformité. Déployable sur le cloud public, le cloud souverain, les infrastructures sur site et les environnements isolés physiquement, la suite garantit flexibilité, sécurité et souveraineté à tous les niveaux.

Atos Codex : une passerelle entre les analyses de l’IA et les décisions opérationnelles dans les environnements critiques

Parallèlement à la suite, Atos annonce également Atos Codex, point d’orgue de la suite Atos Genesis Intelligence. Atos Codex , ou Center of Operations and Data EXcellence (Centre d’excellence des opérations et des données), est conçu pour les organisations opérant dans des environnements critiques et transforme les données, l'expertise et les informations générées par l’IA en actions exécutées en toute confiance dans un environnement sécurisé et gouverné.

Alors que de nombreuses initiatives d'IA s'arrêtent aux recommandations, Atos Codex aide les organisations à passer de la compréhension à l'action. En reliant données, contexte opérationnel, contrôles de cybersécurité et raisonnement piloté par l'IA au sein d'une même plateforme, elle permet une prise de décision plus rapide, plus éclairée et plus cohérente dans les opérations critiques.

S'appuyant sur les décennies d'expérience d'Atos dans certains des environnements les plus complexes et sensibles au monde, ainsi que sur l'expertise d'Eviden en produits de cybersécurité et systèmes de missions critiques, la plateforme aide les opérateurs d'infrastructures critiques et de transport, les organisations industrielles, les agences de défense et les institutions du secteur public à améliorer leur réactivité, à optimiser leurs opérations et à renforcer leur résilience tout en maintenant supervision et gouvernance humaines.

En connectant continuellement informations, contexte, intelligence et actions, Atos Codex permet aux organisations de raccourcir les cycles de décision, d'améliorer la performance opérationnelle et de réagir plus efficacement aux conditions changeantes. Le résultat est une plus grande agilité opérationnelle, une résilience renforcée et de meilleures performances délivrés dans un cadre sécurisé et gouverné.

Atos Codex construit une représentation structurée de l'environnement opérationnel de l'organisation, incluant ses entités, ses relations, ses règles, ses autorisations et ses actions possibles. Cette ontologie opérationnelle constitue un cadre commun aux utilisateurs, aux données et à l'IA. Les informations et les décisions peuvent ensuite être traduites en actions opérationnelles, basées sur le modèle de gouvernance et le niveau de contrôle humain défini par l'organisation.

« Les organisations se projettent maintenant au-delà des expérimentations IA et se concentrent sur l’obtention de résultats concrets. Avec Atos Genesis Intelligence, nous fournissons une base souveraine et de confiance complète qui permet à nos clients d’accélérer l'adoption de l'IA, de réduire la complexité et de créer plus rapidement de la valeur mesurable tout au long du cycle de vie de l'IA. Point d’orgue de la suite, Atos Codex étend cette vision en permettant aux organisations opérant dans des environnements critiques de transformer des informations fiables en actions opérationnelles, les aidant à devenir plus efficaces, résilientes et compétitives tout en maintenant un contrôle total sur leurs données et opérations », a déclaré Philippe Salle, président-directeur général d’Atos Group .

Plus d'informations sur la suite Atos Genesis Intelligence

Atos Genesis Intelligence est une suite complète couvrant le cycle de vie de l'IA de bout en bout, conçue pour aider les organisations à en accélérer l'adoption tout en garantissant souveraineté, sécurité et gouvernance. Alliant la gestion des données, le développement et le déploiement de modèles, ainsi que les capacités d'orchestration au sein d'un unique écosystème, la suite fournit les fondations nécessaires pour industrialiser les initiatives d'IA et les étendre à l'échelle de l'entreprise, tout en réduisant les risques liés au déploiement.

Principales fonctionnalités :

Une architecture ouverte et interopérable , fondée sur des technologies open source pour gagner en flexibilité, limiter la dépendance à un fournisseur et accélérer l'innovation.





, fondée sur des technologies open source pour gagner en flexibilité, limiter la dépendance à un fournisseur et accélérer l'innovation. Des options de déploiement souveraines et flexibles , compatibles avec le cloud public, le cloud souverain, les infrastructures sur site et les infrastructures physiquement isolées pour répondre aux exigences d'organisations hautement réglementées.





, compatibles avec le cloud public, le cloud souverain, les infrastructures sur site et les infrastructures physiquement isolées pour répondre aux exigences d'organisations hautement réglementées. Un socle de données pour unifier et gouverner les données tout au long de leur cycle de vie, depuis l'ingestion et la préparation jusqu’à la transformation et à l’analyse, intégrant des fonctions de contrôle de la qualité, de catalogage, de généalogie et de traçabilité des données.





pour unifier et gouverner les données tout au long de leur cycle de vie, depuis l'ingestion et la préparation jusqu’à la transformation et à l’analyse, intégrant des fonctions de contrôle de la qualité, de catalogage, de généalogie et de traçabilité des données. Des capacités IA de niveau entreprise combinant sélection intelligente du modèle IA le plus adapté à chaque requête et optimisation des coûts pour une utilisation plus frugale de l'IA, avec une orchestration sécurisée et des contrôles intégrés en matière de gouvernance, de sécurité et conformité.





combinant sélection intelligente du modèle IA le plus adapté à chaque requête et optimisation des coûts pour une utilisation plus frugale de l'IA, avec une orchestration sécurisée et des contrôles intégrés en matière de gouvernance, de sécurité et conformité. Une usine SLM (Small Language Model Factory) pour développer et gérer des modèles déployables localement, offrant aux organisations un meilleur contrôle sur leurs données et environnements IA.





pour développer et gérer des modèles déployables localement, offrant aux organisations un meilleur contrôle sur leurs données et environnements IA. Un portail IA d'entreprise , offrant un accès sécurisé à un catalogue d'agents GenAI personnalisables pour répondre à des cas d’usage métier spécifiques.





La suite Atos Genesis Intelligence est continuellement enrichie grâce aux studios agentiques et souverains d’Atos (Atos Sovereign Agentic Studios), un modèle de déploiement à l’échelle mondiale, conçu pour mettre l'IA agentique en production dans des environnements réels, et s’appuyant sur des innovations éprouvées sur le terrain, des accélérateurs et des bonnes pratiques.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 51 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse : Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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