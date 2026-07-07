Atos lance la plateforme d'IA souveraine MogwAI

Atos annonce le lancement d'Atos MogwAI, une plateforme d'IA générative et agentique souveraine destinée à accélérer l'adoption de l'IA à grande échelle tout en garantissant la maîtrise des données, la sécurité et la conformité réglementaire.

La plateforme couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, de l'infrastructure aux usages métiers, avec des agents spécialisés (" Geni "), des workflows, des connecteurs aux systèmes d'information et des espaces collaboratifs.

La solution s'appuie directement sur les données, documents et processus internes des organisations afin de produire des contenus métier et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Atos met en avant une architecture agnostique compatible avec des modèles propriétaires ou open source, ainsi que des options de déploiement en SaaS certifié SecNumCloud, on-premise ou multicloud.

La plateforme intègre des garanties en matière de gouvernance, de protection des données, de cybersécurité et d'intégration avec l'écosystème Data & IA d'Atos.

Elle cible notamment les environnements fortement régulés, tels que le secteur public et les industries critiques, afin de faciliter l'industrialisation de l'IA en toute souveraineté.

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie du groupe axée sur l'IA agentique, la souveraineté numérique et la cybersécurité, ainsi que dans le développement des Atos Sovereign Agentic Studios.

" Avec Atos MogwAI, nous combinons une IA générative et agentique souveraine avec les données réelles et les connaissances de nos clients pour créer des assistants à la fois formateurs et hyperspécialisés. C'est cette approche de bout en bout qui garantit à nos clients un déploiement performant, maîtrisé et en totale confiance. " a déclaré Emmanuel Chevrier, directeur Data et IA en France chez Atos.