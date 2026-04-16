Atos lance des appels d'offres pour développer l'écosystème DestinE
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 10:40
Ce programme, piloté par la Commission européenne avec l'ESA, l'ECMWF et EUMETSAT, permet de simuler et analyser les phénomènes naturels et l'activité humaine.
À l'issue d'un premier appel, 12 prestataires ont été sélectionnés pour fournir des Applications et Services Avancés (AAS), dont plusieurs sont déjà opérationnels.
Parmi eux, CALIFE facilite l'accès aux données environnementales locales, HARVIC améliore le suivi et la prévision des cultures agricoles, et Hi-Rest LST propose des analyses thermiques à haute résolution.
COMEO optimise la compression des données satellitaires, tandis que DLMS utilise l'IA pour anticiper les invasions de criquets pèlerins.
D'autres services en cours de déploiement couvriront notamment les jumeaux numériques urbains, la qualité de l'eau, les risques sanitaires ou la surveillance des infrastructures.
L'ensemble vise à renforcer la prise de décision, la résilience climatique et le développement durable grâce à l'exploitation avancée des données spatiales.
Valérie Dehlinger, directrice des marchés aérospatial, automobile, chimie, industrie manufacturière, énergie & utilities, commerce de détail, télécoms, médias & technologie, et transports d'Atos en France, a déclaré : " Nous sommes heureux de soutenir les travaux de l'ESA pour faire progresser l'écosystème DestinE et l'innovation numérique en observation de la Terre, et de jouer un rôle clé dans le futur de DestinE, en développant son attrait auprès d'une grande diversité de parties prenantes à travers l'Europe. "
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