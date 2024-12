Atos: la restructuration financière est finalisée information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi avoir finalisé sa restructuration financière, une opération qui va lui permettre d'afficher une structure de capital 'plus soutenable'.



Le groupe technologique indique avoir réduit sa dette brute de 2,1 milliards d'euros à travers la conversion en actions de quelque 2,9 milliards d'euros de dettes et le remboursement de financements intérimaires de 800 millions d'euros.



Atos rappelle avoir reçu par ailleurs 1,6 milliard d'euros sous la forme de nouveaux financements privilégiés et environ 145 millions d'euros de nouveaux fonds propres résultant d'augmentations de capital.



La société rappelle toutefois que son la mise en oeuvre du plan a entraîné une émission 'massive' de nouvelles actions et une dilution 'substantielle' de ses actionnaires puisque le nombre d'actions composant son capital se monte désormais à plus de 179 milliards.



En l'absence d'échéance de remboursement de la dette d'ici à la fin de l'année 2029, Atos estime cependant disposer maintenant des ressources et de la flexibilité nécessaires pour exécuter sa stratégie à moyen terme.



Comme annoncé au mois d'octobre, Jean-Pierre Mustier va quitter ses fonctions de directeur général et son mandat d'administrateur à l'issue de la prochaine assemblée générale prévue le 31 janvier.



A compter du 1er février, c'est Philippe Salle qui occupera les fonctions de président-directeur général (PDG) de l'entreprise.



Par ailleurs, Alain Crozier, Monika Maurer et Astrid Stange ont manifesté leur intention de ne pas demander le renouvellement de leurs mandats d'administrateurs lors de l'AG, ce qui va avoir pour effet de ramener le conseil d'administration à huit membres.





