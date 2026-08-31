 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos : la rechute sur 28 EUR invite à se montrer vigilant
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 11:45
Ajouter Boursorama à vos sources

Après une longue série d'échecs sous 32 EUR début août, Atos perd pied et matérialise un re-test du plancher annuel des 28 EUR du 18 août

C'est une zone déjà explorée fin juillet 2025 (il y a 1 an), elle n'est pas très éloignée du plancher absolu des 26,9 EUR testés le 23 juin 2025 : autrement dit, une rechute sous les 27 EUR pourrait préfigurer un nouveau cauchemar pour les actionnaires.

Valeurs associées

ATOS GROUP
28,2400 EUR Euronext Paris -2,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0597 +13,93%
CAC 40
8 411,1 +0,12%
Pétrole Brent
90,94 +1,73%
HAFFNER ENERGY
0,54 -0,55%
SOITEC
114,25 +5,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank