Atos : la rechute sur 28 EUR invite à se montrer vigilant

Après une longue série d'échecs sous 32 EUR début août, Atos perd pied et matérialise un re-test du plancher annuel des 28 EUR du 18 août

C'est une zone déjà explorée fin juillet 2025 (il y a 1 an), elle n'est pas très éloignée du plancher absolu des 26,9 EUR testés le 23 juin 2025 : autrement dit, une rechute sous les 27 EUR pourrait préfigurer un nouveau cauchemar pour les actionnaires.