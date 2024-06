Atos : la proposition de Onepoint préférée à celle de Daniel Kretinsky

(AOF) - Le conseil d’administration d’Atos a accepté la proposition de restructuration financière soumise par le consortium emmené par Onepoint, ainsi que d’un groupe de certains créanciers financiers de la société. Elle était en concurrence avec celle de Daniel Kretinsky. " La proposition est globalement conforme aux principaux paramètres financiers fixés par la société, assure une structure de capital plus solide et apporte notamment des liquidités financières adéquates pour financer l’activité ", a expliqué la société informatique en difficulté.

Il ajoute qu'elle bénéficie " du soutien d'un grand nombre de créanciers financiers d'Atos et assure ainsi avec plus de certitude la conclusion d'un accord définitif de restructuration financière ".

Atos considère par ailleurs qu'elle est " la mieux orientée en matière d'intérêt social de la société, en particulier de ses employés et de ses clients ".

L'offre du consortium Onepoint, composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, prévoit la conversion de 2,9 milliards d'euros de dette existante en fonds propres ; 1,5 milliard d'euros de nouveaux fonds sous forme de dette et 250 millions d'euros de nouveaux fonds en fonds propres. Ces derniers sont répartis en 175 millions d'euros provenant du consortium Onepoint, pour 21% des fonds propres entièrement dilués, et 75 millions d'euros provenant des créanciers, pour 9% des fonds propres entièrement dilués.

" La mise en œuvre de la proposition de restructuration financière envisagée entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants d'Atos, qui détiendraient moins de 0,1% du capital social " a rappelé une nouvelle fois la société.

Atos travaillera avec le consortium Onepoint pour parvenir à un accord définitif de restructuration financière qui sera ensuite mis en œuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée d'ici juillet 2024.