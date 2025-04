Atos: la filiale Eviden s'associe à la start-up Cosmian information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Eviden, la filiale de cybersécurité du groupe Atos , a annoncé mardi qu'elle allait s'associer à la start-up parisienne Cosmian afin d'offrir une solution souveraine de gestion de clés de chiffrement.



Ce partenariat est censé donner naissance à une offre conjointe intégrant la puissance des HSM (modules de sécurité matériels (HSM) d'Eviden avec le système de gestion des clés ( KMS) crypto-agile de Cosmian dans le cadre d'une infrastructure 100% souveraine.



Créée en 2018 par l'entrepreneure Sandrine Murcia, Cosmian permet aux entreprises de sécuriser leurs données confidentielles, principalement dans le cloud, grâce à une cryptographie de nouvelle génération utilisée par Microsoft 365 et Google Workspace et basée en partie sur le chiffrement post-quantique.





