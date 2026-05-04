Atos, JCDecaux, Worldline...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Akwel

L'équipementier automobile français a publié un chiffre d'affaires en baisse de 19,1% pour le premier trimestre 2026. Malgré ce repli, le groupe conserve une structure financière solide avec une trésorerie dépassant les 145 millions d'euros.

Atos

Beneteau

Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier trimestre.

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA fait part de la finalisation, par ses filiales LCL et Crédit Agricole Assurances, de leur rachat conjoint du Groupe Milleis au fonds d'investissement AnaCap, un projet qui avait été annoncé le 24 juillet 2025

Elis

Le spécialiste des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Engie

Le groupe, via Ocean Winds, sa co-entreprise dédiée à l'éolien en mer et détenue à 50/50 avec EDP Renewables, a annoncé la mise en opération complète d'EMYN et le démarrage de la production d'électricité du parc pilote EFGL.

Forsee Power

Forsee Power, l'expert mondial en systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux, annonce la livraison du premier lot de son système de batteries GO 1.6 à Tohatsu, pour l'intégration dans une application de pompe à eau électrique.

JCDecaux

JCDecaux annonce avoir finalisé, le 30 avril, la cession à NZZ de 325 519 actions APG|SGA, soit 10,85% du capital social de cette société, conformément à l'accord annoncé le 12 décembre dernier par le numéro un mondial de la communication extérieure.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech a dévoilé un chiffre d'affaires de 554,1 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, en progression de 3,7% en données publiées et de 3,3% à périmètre constant.

Obiz

Au premier semestre de son exercice 2025/26, clos le 31 mars 2026, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70,3 millions d'euros, en croissance de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Renault

Renault Group fait part du renouvellement de son dispositif d'actionnariat salarié Renault Group Shareplan, pour la 5e année consécutive, réaffirmant ainsi son "ambition de bâtir un modèle d'entreprise inclusif et participatif".

Samse

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 457 MEUR en retrait de 3,0% sur le premier trimestre 2026 en comparaison à 2025 (-4,1% à périmètre comparable compte tenu de l'intégration de la société RG Bricolage à partir du 21 novembre 2025).

Sopra Steria

Sopra Steria annonce la finalisation des acquisitions de Starion et Nexova. Ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er mai 2026.

TF1

Le groupe audiovisuel a enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 472 millions d'euros au premier trimestre, en recul de 5,2% à périmètre et change constants, dans un environnement de marché toujours peu porteur.

Vicat

Le cimentier précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil affiche une progression modérée de son activité sur l'exercice 2025/26, dans un environnement de marché encore contrasté. Par ailleurs, la rentabilité est attendue légèrement sous les ambitions initiales. Dans les échanges post-clôture, le titre cède 1,7%.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,7 millions d'euros, en progression de 0,6%, illustrant la résilience de ses activités dans un environnement marqué par des conditions météorologiques défavorables en début d'année.

Worldline

Le groupe annonce avoir finalisé la cession de son activité Electronic Data Management à SIX.

Vicat

Le cimentier précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.