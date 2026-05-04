Atos, JCDecaux, Worldline...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Akwel
L'équipementier automobile français a publié un chiffre d'affaires en baisse de 19,1% pour le premier trimestre 2026. Malgré ce repli, le groupe conserve une structure financière solide avec une trésorerie dépassant les 145 millions d'euros.
Atos
Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Bilendi
Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier trimestre.
Crédit Agricole
Crédit Agricole SA fait part de la finalisation, par ses filiales LCL et Crédit Agricole Assurances, de leur rachat conjoint du Groupe Milleis au fonds d'investissement AnaCap, un projet qui avait été annoncé le 24 juillet 2025
Elis
Le spécialiste des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Engie
Le groupe, via Ocean Winds, sa co-entreprise dédiée à l'éolien en mer et détenue à 50/50 avec EDP Renewables, a annoncé la mise en opération complète d'EMYN et le démarrage de la production d'électricité du parc pilote EFGL.
Forsee Power
Forsee Power, l'expert mondial en systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux, annonce la livraison du premier lot de son système de batteries GO 1.6 à Tohatsu, pour l'intégration dans une application de pompe à eau électrique.
JCDecaux
JCDecaux annonce avoir finalisé, le 30 avril, la cession à NZZ de 325 519 actions APG|SGA, soit 10,85% du capital social de cette société, conformément à l'accord annoncé le 12 décembre dernier par le numéro un mondial de la communication extérieure.
LDLC
Le spécialiste de la high-tech a dévoilé un chiffre d'affaires de 554,1 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, en progression de 3,7% en données publiées et de 3,3% à périmètre constant.
Obiz
Au premier semestre de son exercice 2025/26, clos le 31 mars 2026, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70,3 millions d'euros, en croissance de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Renault
Renault Group fait part du renouvellement de son dispositif d'actionnariat salarié Renault Group Shareplan, pour la 5e année consécutive, réaffirmant ainsi son "ambition de bâtir un modèle d'entreprise inclusif et participatif".
Samse
Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 457 MEUR en retrait de 3,0% sur le premier trimestre 2026 en comparaison à 2025 (-4,1% à périmètre comparable compte tenu de l'intégration de la société RG Bricolage à partir du 21 novembre 2025).
Sopra Steria
Sopra Steria annonce la finalisation des acquisitions de Starion et Nexova. Ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er mai 2026.
TF1
Le groupe audiovisuel a enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 472 millions d'euros au premier trimestre, en recul de 5,2% à périmètre et change constants, dans un environnement de marché toujours peu porteur.
Vicat
Le cimentier précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Wavestone
Le cabinet de conseil affiche une progression modérée de son activité sur l'exercice 2025/26, dans un environnement de marché encore contrasté. Par ailleurs, la rentabilité est attendue légèrement sous les ambitions initiales. Dans les échanges post-clôture, le titre cède 1,7%.
Winfarm
Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,7 millions d'euros, en progression de 0,6%, illustrant la résilience de ses activités dans un environnement marqué par des conditions météorologiques défavorables en début d'année.
Worldline
Le groupe annonce avoir finalisé la cession de son activité Electronic Data Management à SIX.
Vicat
Le cimentier précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
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