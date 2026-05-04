Une "masse critique" de données sur l'inflation nécessaire pour relever les taux-Villeroy

PHOTO DE FICHIER : Conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, au siège de la BCE à Francfort
La Banque centrale européenne (BCE) doit rassembler un nombre important de données sur l'inflation et les risques que celle-ci se propage avant de pouvoir procéder à un éventuel resserrement de sa politique monétaire, déclare lundi le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau.
"La politique monétaire se doit (...) d'être prudente (...) Il convient en effet avant un possible resserrement d’avoir rassemblé une masse critique de données", indique celui qui est aussi membre du conseil des gouverneurs de la BCE dans une lettre adressée au président Emmanuel Macron.
Ces données portent sur les risques effectifs de propagation de l'inflation alors que le conflit au Moyen-Orient a fait flamber les prix de l'énergie.
Le "point décisif" est que les anticipations d'inflation des ménages et des entreprises "restent 'ancrées' à moyen terme, c’est‑à‑dire à horizon de trois ans", note François Villeroy de Galhau.
"En sens inverse, le choc présent peut avoir un effet dépressif sur la demande et la croissance, qui lui atténue l’inflation", ajoute-t-il.
La BCE a maintenu jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel mais a fait part de ses inquiétudes croissantes face à la résurgence de l'inflation.
Deux sources ont rapporté à Reuters que l'institut de Francfort devrait relever les taux d'intérêt au moins deux fois, à compter de sa prochaine réunion en juin, à moins qu'une issue favorable au conflit en Iran ne ramène rapidement les prix de l'énergie à leurs niveaux d'avant-guerre.
(Rédigé par Blandine Hénault, avec Leigh Thomas)
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