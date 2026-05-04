Une "masse critique" de données sur l'inflation nécessaire pour relever les taux-Villeroy

PHOTO DE FICHIER : Conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, au siège de la BCE à Francfort

La Banque centrale ‌européenne (BCE) doit rassembler un nombre important de données sur ​l'inflation et les risques que celle-ci se propage avant de pouvoir procéder à un éventuel resserrement de sa politique monétaire, ​déclare lundi le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau.

"La ​politique monétaire se doit (...) d'être ⁠prudente (...) Il convient en effet avant un possible resserrement ‌d’avoir rassemblé une masse critique de données", indique celui qui est aussi membre du conseil des ​gouverneurs de la ‌BCE dans une lettre adressée au président Emmanuel ⁠Macron.

Ces données portent sur les risques effectifs de propagation de l'inflation alors que le conflit au Moyen-Orient a fait flamber ⁠les prix ‌de l'énergie.

Le "point décisif" est que les anticipations d'inflation ⁠des ménages et des entreprises "restent 'ancrées' à moyen terme, c’est‑à‑dire ‌à horizon de trois ans", note François Villeroy de ⁠Galhau.

"En sens inverse, le choc présent peut avoir ⁠un effet dépressif ‌sur la demande et la croissance, qui lui atténue l’inflation", ​ajoute-t-il.

La BCE a maintenu jeudi ‌ses taux directeurs à leur niveau actuel mais a fait part de ses ​inquiétudes croissantes face à la résurgence de l'inflation.

Deux sources ont rapporté à Reuters que l'institut de Francfort ⁠devrait relever les taux d'intérêt au moins deux fois, à compter de sa prochaine réunion en juin, à moins qu'une issue favorable au conflit en Iran ne ramène rapidement les prix de l'énergie à leurs niveaux d'avant-guerre.

(Rédigé par Blandine Hénault, ​avec Leigh Thomas)