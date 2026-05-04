Zone euro/PMI-Les usines ont effectué des achats massifs de matières premières en avril

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

par Zone

Les entreprises manufacturières de la zone ‌euro se sont empressées de constituer des stocks de matières premières en avril, craignant de nouvelles perturbations ​de l'approvisionnement et une hausse des coûts due au conflit au Moyen-Orient, tandis que la confiance des entreprises a chuté à son plus bas niveau depuis fin 2024, montre une enquête publiée lundi.

L'indice PMI ​manufacturier final de la zone euro publié par S&P Global a été faussé par la guerre en Iran, les clients ayant préféré ​acheter immédiatement plutôt que d'attendre, par crainte de nouvelles ⁠hausses de prix et des restrictions d'approvisionnement.

Les nouvelles commandes — un indicateur clé de la demande — ont ‌progressé à leur rythme le plus rapide depuis quatre ans.

L'indice global est passé de 51,6 en mars à 52,2, confirmant ainsi l'estimation préliminaire.

Un indice PMI supérieur à ​50,0 indique une croissance de l'activité.

"La ‌production et les carnets de commandes sont soutenus par la constitution de ⁠stocks de sécurité, conséquence des inquiétudes généralisées concernant les pénuries d'approvisionnement et la hausse des prix résultant de la guerre au Moyen-Orient", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Il faut plutôt ⁠se tourner vers l'indice ‌des prévisions de production future de l'enquête pour avoir une image plus fidèle ⁠de la situation économique qui se dessine dans la zone euro", a-t-il ajouté.

Cet indicateur du moral a chuté ‌de 58,2 en mars à 55,4 en avril, pour s'établir à son plus bas ⁠niveau en 17 mois.

Les coûts ont pour leur part grimpé en flèche, l'indice ⁠des prix des intrants ‌ayant bondi de 68,9 à 77,0 le mois dernier, tandis que les usines ont augmenté leurs tarifs ​au rythme le plus rapide depuis janvier 2023.

Les huit ‌pays de la zone euro suivis ont tous affiché des indices supérieurs à 50,0 pour la première fois depuis juin 2022.

L'Irlande ​a enregistré l'indice PMI global le plus élevé, suivie des Pays-Bas, tandis que la France et l'Italie ont toutes deux atteint leurs niveaux les plus élevés depuis environ quatre ans.

L'indice allemand a ⁠légèrement baissé par rapport au mois précédent.

L'emploi a toutefois continué de reculer malgré l'accumulation croissante de commandes en attente.

Alors que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement s'intensifient, les délais de livraison ont atteint leur niveau le plus long depuis juillet 2022 en raison de l'afflux de commandes, des perturbations liées à la guerre et de la baisse de la disponibilité des matières premières.

(Rédigé par Jonathan Cable ; version française ​Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)