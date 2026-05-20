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Atos interjette appel aux USA dans le litige TriZetto
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:17

Atos ATOS.PA a annoncé mercredi interjeter appel devant la Cour d’appel des Etats-Unis du deuxième circuit d'un jugement rendu par un tribunal américain et portant sur le litige TriZetto, dans le cadre duquel le groupe français de services informatiques et sa filiale Syntel ont été condamnés à une amende d'environ 255,7 millions d’euros.

Syntel, filiale du groupe américain de services informatique et de conseil Cognizant CTSH.O et rachetée par Atos, est accusée par TriZetto d'appropriation de secrets commerciaux et d'infraction au "copygright". L'affaire a débuté en 2015, avant l'acquisition de Syntel par Atos en 2018.

"Afin d’obtenir une suspension de l’exécution du jugement final révisé, Atos a mis en place une caution ('supersedeas bond') d’un montant égal à l’intégralité de la somme allouée par le jugement, majorée des intérêts post-jugement", précise un communiqué du groupe.

La caution est garantie par un dépôt en numéraire de 290 millions de dollars américains, précise le communiqué, qui ajoute que la décision n'a pas d'incidence significativement défavorable sur ses actifs, ses activités, sa trésorerie ou sa situation financière.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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