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Atos intègre Google Threat Intelligence à ses services mondiaux de cybersécurité
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 16:00

* Atos intègre Google Threat Intelligence à ses opérations mondiales et à son portefeuille de services de cybersécurité. * Déploiement prévu dans 17 centres opérationnels de sécurité, Threat Research Center, services de renseignement, avec objectif d’accélérer détection, réponse, priorisation, confinement des menaces.

* Atos vise réduction des faux positifs, amélioration de l’efficacité opérationnelle, renforcement de la protection des risques numériques. * Dispositif adossé à réseau mondial traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour, au service de plus de 2 000 clients. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. AtoS SE published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604201000OMX_____CNEWS_EN_GNW1001176807_en) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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