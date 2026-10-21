Atos Group - Poursuite de l’amélioration de la trajectoire de croissance organique du chiffre d’affaires au cours du troisième trimestre. Position de liquidité solide, confortée par une génération positive de trésorerie opérationnelle.

Communiqué de presse

Poursuite de l’amélioration de la trajectoire de croissance organique du chiffre d’affaires au cours du troisième trimestre

Position de liquidité solide, confortée par une génération positive de trésorerie opérationnelle

En ligne avec les objectifs annuels

Trajectoire de reprise confirmée, avec une poursuite de l’amélioration séquentielle de la croissance organique Chiffre d’affaires du T3 2026 de 1 642 millions d’euros, en baisse organique de -2,4 % sur un an pour les SBU Atos et Eviden, poursuivant son amélioration séquentielle après -11,0 % au T1 2026 et -5,8 % au T2 2026 ; Le Royaume-Uni et Irlande, les Marchés internationaux et la France ont été les principaux contributeurs à l’amélioration séquentielle de la croissance organique ;





Activité commerciale reflétant la saisonnalité estivale habituelle



Les prises de commandes ont atteint 1 024 millions d’euros au T3 2026, principalement portées par les activités d’ upsell ; Le ratio book-to-bill (BtB) s’est établi à environ 62 %, en baisse de 7 points sur un an en raison de l’absence de signature de contrats significatifs au cours du trimestre estival ; Le pipeline qualifié a légèrement progressé au T3 2026, avec une forte dynamique des activités de cybersécurité, Data & AI et Cloud & Modern Infrastructure.



Genesis continue de dépasser ses objectifs initiaux, avec des objectifs d’économies supérieurs aux attentes et des ambitions renforcées, et une attention portée à la croissance, tandis que la simplification demeure au cœur de l’ensemble des initiatives.





avec des objectifs d’économies supérieurs aux attentes et des ambitions renforcées, et une attention portée à la croissance, tandis que la simplification demeure au cœur de l’ensemble des initiatives. Etape clé franchie : les activités renouent avec une génération positive de trésorerie au T3 pour la première fois depuis le lancement de Genesis



Variation nette de la trésorerie 1 de 44 millions d’euros, incluant un impact significatif des coûts de restructuration d’environ -50 millions d’euros ; Position de liquidité portée à 966 millions d’euros à fin septembre 2026, avec une contribution encore limitée du programme d’affacturage de créances clients, à hauteur de 21 millions d’euros. Une accélération est attendue au T4 à mesure que le programme poursuit son déploiement ; Compte tenu de la montée en puissance progressive du programme d’affacturage, passé de 8 millions d’euros à 21 millions d’euros, aucun rachat de dette n’a été réalisé sur le marché au troisième trimestre. Le Groupe a racheté pour 7 millions d’euros d’obligations au début du quatrième trimestre, avant le début de la fenêtre négative.



Accélération de la dynamique autour des trois piliers technologiques stratégiques du Groupe (cybersécurité, IA agentique et souveraineté numérique) Lancement d’Atos Genesis Intelligence, la suite d’IA souveraine nouvelle génération du Groupe intégrée de bout en bout ; Création de valeur mesurable pour les clients grâce à l’IA agentique : Atos déploie des solutions d’IA au cœur des opérations de ses clients en Europe (par exemple, SPIE, UGAP et Flender), ainsi que dans ses propres opérations dans le cadre de l’initiative Client Zero ; Des agents IA intégrés à chaque étape du cycle de cyberdéfense ;



Objectifs financiers 2026 confirmés 2 Croissance organique du chiffre d’affaires d’environ -5 % (SBUs Atos et Eviden) ; Marge opérationnelle d’environ 7 % ; Variation nette de trésorerie 1 positive.



Paris, le 21 octobre 2026 – Atos Group , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui sa performance du troisième trimestre 2026.

Philippe Salle, président-directeur général d’Atos Group , a déclaré :

« Le troisième trimestre marque une nouvelle étape importante dans le redressement d’Atos Group. Pour le troisième trimestre consécutif, la trajectoire de croissance organique de notre chiffre d’affaires s’est améliorée. Nous avons également renoué avec une génération positive de trésorerie, pour la première fois depuis le lancement de Genesis, et poursuivi notre transformation en avance sur le calendrier. Ces réalisations sont le résultat direct de la discipline, de l’engagement et de la résilience dont nos équipes ont fait preuve au cours des derniers mois. Si notre redressement n’est pas encore achevé, les fondations d’un Atos Group plus solide et plus compétitif sont désormais en place.

Notre ambition va désormais au-delà du redressement. Nous nous concentrons sur l’accélération d’une croissance durable et rentable, tout en accompagnant nos clients dans leur transformation portée par l’IA et en renforçant leur souveraineté numérique et leur cybersécurité. Nos offres stratégiques gagnent en dynamique. Les mesures prises pour améliorer la qualité de notre portefeuille et renforcer notre discipline opérationnelle produisent des résultats tangibles. Nous restons pleinement concentrés sur l’exécution et sur la transformation de ces progrès en croissance durable et en création de valeur.

Avec un bilan renforcé, des priorités stratégiques claires et des signaux commerciaux encourageants, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs 2026. »

Performance opérationnelle

Le chiffre d’affaires publié du Groupe a atteint 1 642 millions d’euros au troisième trimestre 2026, en baisse de 50 millions d’euros sur un an à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d’affaires combiné des deux Strategic Business Units (SBU), Atos et Eviden, a reculé de -2,4 % en organique 3 par rapport au troisième trimestre 2025.

La Strategic Business Unit (SBU) Atos a réalisé un chiffre d’affaires publié de 1 566 millions d’euros, en baisse organique de -2,0 % par rapport au T3 2025, au périmètre actuel 3 .

Le chiffre d’affaires publié de la SBU Eviden a atteint 76 millions d’euros au troisième trimestre 2026, en baisse organique de -10,9 % par rapport au troisième trimestre 2025, au périmètre actuel 3 . La comparaison au troisième trimestre 2025 a été significativement biaisée par la déconsolidation de Bull et par des effets liés au calendrier de reconnaissance du chiffre d’affaires, la rendant non pertinente. Retraité de cet impact, le chiffre d’affaires de la SBU Eviden était en hausse organique de +5,1 % sur un an.

La publication de cette section reflète la structure de reporting révisée d’Atos Group, à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation au premier trimestre 2025. Atos a défini Atos France, Atos BNN (Benelux, pays nordiques), Atos Royaume-Uni et Irlande, Atos Amérique du Nord, Atos Allemagne, Autriche et Europe centrale, Atos Marchés internationaux, Atos Global Delivery Centers, Eviden et Global Structures comme secteurs opérationnels, à l'image de sa structure de reporting interne. Cela reflète l'examen, la gestion et l'évaluation des résultats d'exploitation du Groupe par la direction du Groupe à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

En millions d’euros Chiffre d’affaires T3 2026 publié Chiffre d’affaires

T3 2025, périmètre actuel 3 * Variation organique, périmètre actuel 3





Chiffres d’affaires

9 mois 2026 périmètre actuel 3 *





Chiffres d’affaires

9 mois 2025 périmètre actuel 3 *







Variation organique périmètre actuel 3 Atos 1 566 1 598 -2,0 % 4 708 5 053 -6,8 % Allemagne, Autriche et Europe centrale 333 354 -6,1 % 1 011 1 115 -9,3 % Amérique du Nord 246 305 -19,3 % 739 950 -22,2 % France 257 264 -2,7 % 804 855 -6,0 % Royaume-Uni et Irlande 323 247 +30,8 % 929 812 +14,3 % Marchés internationaux 233 224 +4,0 % 679 715 -5,0 % BNN (Benelux, pays nordiques) 172 201 -14,2 % 541 600 -9,7 % GDC 2 2 -27,2 % 5 6 -23,0 % Eviden 76 85 -10,9 % 231 231 -0,2 % Sous-total: Atos et Eviden SBU 1 642 1 683 -2,4 % 4 939 5 285 -6,5 % Global Structures 0 9 ns 7 33 ns Total Groupe 1 642 1 692 -3,0 % 4 946 5 318 -7,0 %

*à périmètre constant et taux de change moyens à septembre 2026

Le chiffre d’affaires d’Atos en Allemagne, Autriche et Europe centrale s’est établi à 333 millions d’euros au troisième trimestre 2026, soit une baisse organique de -6,1 % par rapport au troisième trimestre 2025. Cette performance s’explique principalement par la baisse d’activité de quelques clients significatifs à la suite de stratégies d’internalisation, représentant un impact d’environ 3 points sur la croissance organique du trimestre, ainsi que par la sortie maîtrisée de contrats à faible rentabilité. Ces effets ont été partiellement compensés par les actions de fertilisation et de ventes croisées auprès des clients existants, ainsi que par la reprise des relations commerciales avec d’anciens clients.

Le chiffre d’affaires d’Atos en Amérique du Nord a atteint 246 millions d’euros au troisième trimestre 2026, confirmant la stabilisation du chiffre d’affaires trimestriel depuis le début de l’année. Sur un an, le chiffre d’affaires affiche une baisse organique de -19,3 %, principalement en raison de la sortie de contrats à faible rentabilité et de la réduction de périmètre auprès de clients existants. L’activité devrait bénéficier de l’amélioration visible de la dynamique commerciale, avec un pipeline qualifié en forte progression d’une année sur l’autre, notamment auprès de nouveaux clients.

Le chiffre d’affaires d’Atos en France s’est élevé à 257 millions d’euros au troisième trimestre 2026. La trajectoire de croissance poursuit son inflexion positive, avec un recul organique de -2,7 % par rapport au troisième trimestre 2025, au périmètre actuel. La dynamique dans le secteur public est restée modérée, tandis que les autres secteurs ont commencé à se redresser.

Le chiffre d’affaires d’Atos au Royaume-Uni et Irlande a atteint 323 millions d’euros au troisième trimestre 2026, en hausse organique de +30,8 % sur un an et d’environ +8 % par rapport au trimestre précédent, marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif de croissance dans la région. Ce niveau de croissance exceptionnel et non récurrent reflète notamment une base de comparaison favorable au troisième trimestre 2025 ainsi que la poursuite de la forte dynamique observée depuis le début de l’année 2026, soutenue par de nouveaux contrats remportés dans la région (à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé).

Le chiffre d’affaires d’Atos dans les Marchés internationaux s’est établi à 233 millions d’euros au troisième trimestre 2026, en hausse organique de +4,0 % sur un an, renouant avec la croissance pour la première fois depuis le lancement du plan Genesis. La croissance a été soutenue dans la plupart des régions, la Suisse, le Moyen-Orient et la Turquie ainsi que l’Europe du Sud-Est enregistrant une croissance à deux chiffres. En Asie-Pacifique, l’activité a été affectée par la baisse attendue d’activité sur un contrat majeur, à la suite de la décision stratégique du client d’internaliser une partie de ses opérations informatiques.

Le chiffre d’affaires d’Atos au BNN (Belux, Pays-Bas et pays nordiques) était de 172 millions d’euros au troisième trimestre 2026, en baisse organique de -14,2 % par rapport au troisième trimestre 2025, au périmètre actuel. Cette évolution s’explique principalement par la sortie maîtrisée de contrats à faible rentabilité et par la baisse d’activité auprès de certains clients existants, partiellement compensées par le développement de l’activité auprès d’autres clients existants.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est établi à 76 millions d’euros au troisième trimestre 2026. La comparaison avec le troisième trimestre 2025 a été fortement affectée par la déconsolidation de Bull et par des effets de calendrier liés à la reconnaissance du chiffre d’affaires, entraînant une base de comparaison non pertinente. Retraité de cet impact, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance organique de +5,1 % sur un an, confirmant la poursuite de la dynamique positive. Cette performance sous-jacente a été principalement portée par la croissance des activités de défense, notamment dans les systèmes critiques et les produits de cybersécurité, ces derniers renouant avec la croissance sur un an pour la première fois depuis le lancement du plan Genesis. Cette évolution a été partiellement compensée par la faiblesse persistante de l’activité au Moyen-Orient, qui a pesé sur l’activité Vision AI.

Activité commerciale

Depuis 2025, le Groupe a procédé à une réorganisation complète de son organisation commerciale afin de renforcer l'efficacité, d'accroître les responsabilités et d'améliorer les performances commerciales. Les premiers bénéfices étaient déjà visibles, notamment en termes de productivité et de qualité du pipeline commercial.

Les prises de commandes ont atteint 1 024 millions d’euros au troisième trimestre 2026, principalement portées par la croissance enregistrée sur un an en France, au Royaume-Uni et Irlande ainsi que dans les Marchés internationaux. Les principaux contrats signés 4 au cours du trimestre comprennent :

Partenariat exclusif avec EDF, leader français de l’énergie, portant sur la gestion des systèmes d’information opérationnels des centrales nucléaires vendus hors de France, principalement dans les activités de Digital Applications, ainsi qu’Atos Amplify, Data & AI, Cloud & Modern Infrastructure, Digital Workplace et Cybersecurity, pour une durée de 15 ans.

Obtention d’un contrat auprès de la Metropolitan Police Service à Londres portant sur des services de gestion applicative dans les activités de Digital Applications et Cybersecurity, pour un montant pouvant atteindre 350 millions de livres sterling sur six ans.

Accord-cadre avec HM Revenue & Customs (HMRC) au Royaume-Uni pour assurer le pilotage de ses plateformes low-code dans les activités Digital Applications, pour un montant pouvant atteindre 78 millions de livres sterling sur trois ans, avec deux options d’extension d’un an chacune.

dans les activités Digital Applications, pour un montant pouvant atteindre 78 millions de livres sterling sur trois ans, avec deux options d’extension d’un an chacune. Obtention d’un contrat avec un opérateur spatial européen portant sur la solution avancée de surveillance satellitaire Eviden SkyMon NG, dans le domaine des systèmes critiques, pour un montant pouvant atteindre 2 millions d’euros sur plusieurs années.

Obtention d’un contrat auprès de la ville de Barcelone portant sur la mise en place d’un service d’assistance numérique aux collaborateurs, fondé sur l’intelligence artificielle, porté par les activités de Digital Applications, pour une durée de trois ans, avec deux options d’extension d’un an chacune.

Obtention d’un contrat auprès d’Oriola Corporation aux Belux, Pays-Bas et pays nordiques portant sur la modernisation de ses systèmes SAP et le déploiement de solutions d’analyse de données dans les activités Smart Platforms , pour un montant de 15 millions d’euros sur plusieurs années.

Le ratio book-to-bill du Groupe s’est établi à 62 % au T3 2026, en baisse d’environ 7 points par rapport au T3 2025.

Le ratio book-to-bill de la SBU Atos au troisième trimestre 2026 s'est établi à 63 %, en baisse de 7 points par rapport à la même période l'année dernière.

de la SBU Atos au troisième trimestre 2026 s'est établi à 63 %, en baisse de 7 points par rapport à la même période l'année dernière. Le ratio book-to-bill de la SBU Eviden s'est établi à 59 % au troisième trimestre 2026, en baisse de 18 points par rapport à la même période l'année dernière en raison d’une saisonnalité estivale plus marquée sur le calendrier de signature des contrats que l’année précédente.

Le taux de renouvellement a atteint 93 % depuis le début de l’année, contre 91 % sur la même période en 2025.

À fin septembre 2026, le carnet de commandes s’élevait à 8,4 milliards d’euros, soit 1,3 année de chiffre d’affaires. Le pipeline qualifié a légèrement progressé au cours du trimestre, après une hausse d’environ 1 660 millions d’euros au premier semestre 2026.

Mise à jour sur l’exécution du plan Genesis

Depuis son lancement en 2025, l’exécution du plan Genesis a progressé plus rapidement que prévu initialement, les économies ciblées sur trois ans étant désormais totalement réalisées. Le Groupe prolonge Genesis afin de générer des gains d’efficacité supplémentaires, tout en continuant à enregistrer des avancées tangibles sur les piliers clés, notamment les suivants :

Croissance et gestion du portefeuille d’offres, désormais au cœur des priorités du plan Genesis Accélération des initiatives soutenant les trois piliers technologiques stratégiques de croissance présentés lors des résultats de l’année 2025 (l’IA agentique, la souveraineté et la cybersécurité) ; Poursuite du déploiement du portefeuille d’offres, en s’appuyant sur le nouveau modèle opérationnel commercial cible (en anglais Target Operating Model , TOM). Environ 40 % des sessions prévues ont été réalisées dans les différentes géographies, contribuant à renforcer l’efficacité commerciale à l’échelle du Groupe ; Renforcement de l’engagement avec les partenaires stratégiques, avec un score de satisfaction de 8,1/10, reflétant une forte confiance dans les futures opportunités de croissance conjointe.

Simplification, moteur de l’exécution du plan Genesis Poursuite de l’exécution du plan de restructuration, avec environ 50 millions d’euros de décaissements associés au cours du trimestre ; Taux d’utilisation ( billability rate ) d’environ 84 % à la fin du trimestre ; Poursuite de la simplification du portefeuille d’activités par le biais d’opérations de M&A en Europe centrale et orientale ; Allègement et simplification du processus d’appel d’offres afin de rationaliser les processus administratifs.







Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’élevait à 53 071 collaborateurs à fin septembre 2026, soit une baisse de -2,6 % par rapport au début du mois de juillet 2026, principalement du fait de la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs Genesis.

Au cours du troisième trimestre 2026, le Groupe a effectué 1 336 recrutements (dont 90 % en postes directs) tandis que le taux d’attrition volontaire s’est établi à 10,4 %, contre 14,7 % au troisième trimestre 2025.

Position de liquidité au troisième trimestre 2026

Pour rappel, la publication de la position de liquidité trimestrielle s’inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies dans la documentation de la dette de 2024.

Le Groupe a franchi une étape clé au cours du trimestre, renouant avec une génération positive de trésorerie pour la première fois depuis le lancement du plan de transformation Genesis. La variation nette de trésorerie 5 est estimée à environ +44 millions d’euros sur la période, incluant environ -50 millions d’euros de décaissements liés aux coûts de restructuration.

Cette estimation exclut les impacts suivants :

Les fluctuations des taux de change pour -6 millions d’euros ;

Les fusions et acquisitions pour -5 millions d’euros ;

La variation des encaissements non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures au cours du trimestre pour -10 millions d’euros ;

Les mouvements de trésorerie liés aux autres actifs et passifs financiers pour -9 millions d’euros ;

L’affacturage de créances clients pour 14 millions d’euros ;

Les frais nets liés au financement réussi de la tranche 1L de la dette de décembre 2024 pour -9 millions d’euros.

Le programme d’affacturage de créances clients devrait poursuivre sa montée en puissance au quatrième trimestre. Il constitue une source de financement sécurisée et récurrente, à un coût global attractif de 4,25 % + Euribor 3 mois. Le programme est engagé pour une durée de trois ans, sans recours (« non-recourse »).

Au 30 septembre 2026, la position de liquidité d’Atos Group est estimée à 966 millions d’euros, contre 948 millions d’euros au 30 juin 2026, après le remboursement de 857 millions d’euros au titre de la tranche 1L le 6 juillet 2026. Elle reste ainsi largement supérieure au niveau minimum de 650 millions d’euros requis par la documentation de crédit de décembre 2024. Cette estimation comprend :

En millions d’euros 30 septembre 2026 (estimation) 30 juin 2026 (chiffres réels) après remboursement de 857 millions d’euros lié à la dette 1L le 6 juillet 2026 Variation Trésorerie et équivalents de trésorerie 896 878 +18 Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 112 122 -10 Dont affacturage des créances clients 21 8 +14 Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 70 70 6 0 Liquidité totale 7 966 948 +18

Perspectives financières

Le Groupe confirme ses objectifs financiers 8 pour l’année fiscale 2026 :

Croissance organique du chiffre d’affaires d’environ -5 % (SBUs Atos et Eviden) ;

Marge opérationnelle d’environ 7 % ;

Variation nette de trésorerie positive 9





En 2027 et 2028, le Groupe prévoit une accélération de sa croissance rentable et de sa génération de trésorerie. En conséquence, le Groupe a pour ambition de délivrer :

Une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5 à 7 % entre 2026 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre d'augmenter le chiffre d’affaires ;

Une marge opérationnelle d’environ 10 % en 2028, portée par les mesures de réduction des coûts et la croissance rentable, partiellement compensées par l’accélération des investissements en R&D ;

Un ratio d’endettement net inférieur à 1,5 x dette nette/OMDAL 10 pour l’exercice fiscal 2028. Dans le cadre de sa trajectoire vers une notation “ investment grade ”, le Groupe vise l’obtention d’un profil de notation BB dès 2027.





Conférence téléphonique

La direction d’Atos Group vous invite à participer à la conférence téléphonique sur la performance du troisième trimestre le mercredi 21 octobre 2026 à 8h30 (CEST - Paris) .

Vous pouvez rejoindre la conférence par webcast via le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/9fe27wna

Si vous souhaitez participer à la conférence par téléphone , veuillez-vous inscrire via ce lien :

https://register-conf.media-server.com/register/BIdbcf26fcf6bc458b8d52585affe6eedf

Lors de votre inscription, vous recevrez les informations d'appel et un code PIN unique pour rejoindre l'appel, ainsi qu'un e-mail de confirmation avec les détails.

Après la conférence, une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web d’ Atos Group , dans la section Investisseurs.

Prochains événements

26 février 2027 (avant l’ouverture du marché)

21 avril 2027 (avant l’ouverture du marché)

5 mai 2027

29 juillet 2027 (avant l’ouverture du marché)

21 octobre 2027 (avant l’ouverture du marché) Résultats annuels 2026

Performance du premier trimestre 2027

Assemblée générale

Résultats du premier semestre 2027

Performance du troisième trimestre 2027

Annexes





Chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 est comparé au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants.

La réconciliation entre le chiffre d’affaires publié du troisième trimestre 2025 et le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 à périmètre et taux de change constants est présenté ci-dessous, par Strategic Business Unit (SBU) et par géographie pour la SBU Atos.

Chiffre d’affaires

En millions d’euros

T3 2025 publié

Retraitement

T3 2025 retraité

Transferts internes

Effets de périmètre Effets de taux de change

T3 2025*

Atos 1 621 -3 1 619 0 -35 15 1 598 Allemagne, Autriche et Europe centrale 359 0 359 -1 -4 0 354 Amérique du Nord 299 -3 296 1 0 7 305 France 264 0 264 0 0 0 264 Royaume-Uni et Irlande 243 0 243 0 0 4 247 Marchés internationaux 251 0 251 0 -31 4 224 BNN (Belux, Pays-Bas et pays nordiques) 202 0 202 0 -1 0 201 GDC 2 0 2 0 0 0 2 Eviden 356 0 356 0 -272 1 85 Sous-total: Atos & Eviden SBU 1 977 -3 1 975 0 -308 16 1 683 Global Structures 0 0 0 0 9 0 9 Total Group 1 977 -3 1 975 0 -299 16 1 692

*: à périmètre constant et taux de change constants en septembre 2026

Le retraitement reflète un changement de méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires.

Les effets de périmètre s’élèvent à -299 millions d’euros. Ils sont principalement liés à la cession des activités de calcul avancé (Advanced Computing), d’Ideal GRP et des activités en Amérique du Sud.

Les effets de change ont eu un impact positif de 16 millions d’euros sur le chiffre d’affaires. Ils provenaient principalement de l’appréciation du dollar américain, de la livre sterling et du yuan chinois.

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 à périmètre constant et réconciliation des effets de change

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2026 est comparé à celui des neuf premiers mois de 2025 à périmètre et taux de change constants.

La réconciliation entre le chiffre d’affaires publié des neuf premiers mois de 2025 et le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous, par segment.

Chiffre d’affaires

En millions d’euros 9 mois 2025 publié Retraitement 9 mois 2025 retraité Trans-ferts internes Effets de périmètre Effets de taux de change

9 mois 2025*

Atos 5 224 -9 5 216 0 -103 -59 5 053 Allemagne, Autriche et Europe centrale 1 126 0 1 126 -4 -8 1 1 115 Amérique du Nord 993 -9 985 4 -1 -38 950 France 855 0 855 0 0 0 855 Royaume-Uni et Irlande 825 0 825 0 0 -13 812 Marchés internationaux 813 0 813 0 -90 -9 715 BNN (Belux, Pays-Bas et pays nordiques) 604 0 604 0 -4 0 600 GDC 7 0 7 0 0 -1 6 Eviden 773 0 773 0 -537 -5 231 Sous-total: Atos & Eviden SBUs 5 998 -9 5 989 0 -640 -64 5 285 Global Structures 0 0 0 0 33 0 33 Total Groupe 5 998 -9 5 989 0 -608 -64 5 318

*: à périmètre constant et taux de change moyens à septembre 2026

Glossaire

Capital d'exploitation utilisé : le capital d'exploitation utilisé comprend les immobilisations nettes et le fonds de roulement net, à l'exclusion du goodwill et des actifs nets détenus en vue de la vente.

Actifs ou passifs courants et non courants : une distinction est faite entre les actifs et les passifs courants et non courants dans l'état consolidé de la situation financière. Atos a classé comme actifs et passifs à court terme les actifs et passifs qu'Atos prévoit de réaliser, d'utiliser ou de régler au cours de son cycle normal d'opérations, qui peut s'étendre au-delà de 12 mois après la fin de la période. Les actifs et passifs courants, hors partie courante des emprunts, dettes locatives et provisions, et les instruments financiers courants représentent le besoin en fonds de roulement du Groupe.

Variation nette de trésorerie : la variation nette de trésorerie est obtenue en déduisant du Flux de Trésorerie Disponible les variations des actions non structurelles d’optimisation du besoin en fonds de roulements, comme les encaissements clients non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures. La variation nette de trésorerie n’inclut pas :

les remboursements nets de dette financière ;

les encaissements (décaissements) nets liés aux opérations d’acquisitions ou de cessions d’activités ou de sociétés ;

les augmentations de capital, les rachats d’actions, les dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle ;

les variations de trésorerie liées aux autres actifs et passifs financiers, comme les dépôts sur comptes séquestres servant de garanties en numéraire ;

les effets de fluctuations de change sur la trésorerie.





DSO (Jours de ventes exceptionnelles): Le DSO est le montant des comptes clients (y compris les actifs et les passifs contractuels) exprimé en jours de revenus (selon le principe du dernier entré, premier sorti). Le nombre de jours est calculé conformément au calendrier grégorien.

Croissance organique : la croissance organique représente le pourcentage de croissance d'une unité à périmètre et taux de change constants.

TCAM : le taux de croissance annuel moyen reflète le taux de croissance annuel moyen sur une période de temps spécifiée supérieure à un an. Il s'agit de calculer en divisant la valeur à la fin de la période en question par sa valeur au début de cette période, en élevant le résultat à la puissance un divisé par la durée de la période et en soustrayant un du résultat ultérieur. À titre d'exemple : TCAC du chiffre d'affaires 2019-2021 = (Chiffre d'affaires 2021 / Chiffre d'affaires 2018) (1/3) -1.

Marge d'exploitation : la marge d'exploitation est égale aux revenus externes moins les charges de personnel et d'exploitation. Elle est calculée avant les autres produits et charges d'exploitation tels que définis ci-dessous.

Autres produits et charges d'exploitation :

Les autres produits et charges d'exploitation comprennent :

l'amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de regroupements d'entreprises, telles que les relations avec les clients, les technologies et le goodwill ;

; lors de la comptabilisation des regroupements d'entreprises, le Groupe peut comptabiliser des provisions dans l'état d'ouverture de la situation financière pour une période de 12 mois au-delà de la date du regroupement d'entreprises. Après la période de 12 mois, les provisions non utilisées résultant de changements de circonstances sont reprises dans le compte de résultat sous la rubrique « Autres produits et charges d'exploitation » ;

le coût d'acquisition et d'intégration des entités nouvellement contrôlées, y compris l'indexation sur les bénéfices de bénéfices avec ou sans conditions de présence ;

les plus-values ou moins-values nettes de cessions de sociétés ou d'établissements consolidés ;

la juste valeur des actions attribuées aux salariés, y compris les cotisations sociales ;

les charges de restructuration et de rationalisation liées aux regroupements d'entreprises ou qualifiées d'inhabituelles, peu fréquentes et anormales. Lorsqu'un plan de restructuration est éligible aux autres produits et charges d'exploitation, la rationalisation immobilière associée et les coûts associés concernant les locaux sont présentés sur la même ligne ;

les effets de réduction sur les coûts de restructuration et les effets des modifications du régime sur les régimes à prestations définies résultant d'événements déclencheurs qui ne sont pas sous le contrôle de la direction d'Atos ;

le gain ou la perte nette sur les actifs corporels et incorporels qui ne font pas partie de l'activité principale d'Atos, tels que l'immobilier ;

d'autres revenus ou dépenses inhabituels, anormaux et peu fréquents, tels que des litiges ou des litiges majeurs.





Marge brute et coûts indirects : la marge brute est composée des revenus moins les coûts directs des marchandises vendues. Les coûts directs se rapportent à la génération de produits et/ou de services livrés aux clients, tandis que les coûts indirects comprennent tous les coûts liés au personnel indirect (définis ci-après), qui ne sont pas directement liés à la réalisation du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle comprend la marge brute diminuée des coûts indirects.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : pour Atos, l'EBITDA est basé sur la marge opérationnelle diminuée des éléments non monétaires et est appelé OMDA (Operating Margin before Depreciation and Amortization).

L'OMDA (Marge opérationnelle avant dépréciation et amortissement) est calculée comme suit :

Marge opérationnelle, plus :

dotation aux amortissements des immobilisations (telle que définie dans le « Rapport financier »)

amortissement du droit d’utilisation (tel que défini dans le « Rapport financier ») valeur nette des immobilisations cédées/mises au rebut" (telle que définie dans le "Rapport financier")

dotation nette aux provisions (composée de la dotation nette aux provisions pour actif courant et de la dotation nette aux provisions d’exploitation, telle que définie dans le « Rapport financier ») ;

dotation nette aux provisions pour retraite (telle que définie dans le « Rapport financier »)

OMDAL : OMDA moins paiements des loyers.

Gearing : la proportion, exprimée en pourcentage de l'endettement net par rapport aux capitaux propres totaux (part du Groupe et intérêts minoritaires).

Taux de couverture des intérêts : marge opérationnelle divisée par le coût net de l'endettement financier, exprimé en multiple.

Ratio de levier : dette nette (hors ajustement de fair value IFRS 9) divisée par l’OMDAL sur les 12 derniers mois.

Bénéfice (perte) d'exploitation : le bénéfice (perte) d'exploitation comprend le bénéfice (la perte) net avant impôts différés et exigibles, le résultat financier net (la charge) et la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) des participations mises en équivalence.

Flux de trésorerie d'exploitation : flux de trésorerie provenant des opérations et calculé comme une différence entre les frais d'exploitation restants, les dépenses d'investissement nettes, le paiement de loyer et la variation du besoin en fonds de roulement.

Liquidité : la liquidité est obtenue en ajoutant à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie consolidés les montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée mais excluent les dépôts détenus sur les comptes séquestres servant de garantie en numéraire.

Trésorerie nette ou endettement net : la trésorerie nette ou la dette nette comprend le total des emprunts (obligations, prêts à court et à long terme, titrisation et autres emprunts), des actifs et passifs financiers à court terme portant intérêt à l'échéance inférieure à 12 mois, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Les passifs associés aux contrats de location et aux dérivés sont exclus de la dette nette.

Free Cash-Flow (FCF) : le Free Cash-Flow représente la variation de la trésorerie nette ou de l'endettement net, hors augmentation de capital, rachat d'actions, dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle, acquisition ou cession nette de sociétés.

Bénéfice (perte) par action (BPA) : le BPA de base correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le BPA dilué correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires pour la période (nombre d'actions en circulation + instruments dilutifs à effet dilutif).

Chiffre d'affaires : chiffre d'affaires lié aux ventes d'Atos à des tiers (hors TVA).

TCV ( Total Contract Value ) : la valeur totale d'un contrat à la signature (prévision ou estimation) sur sa durée représente la commande ferme et la partie contractuelle du contrat à l'exclusion de toute clause sur décision du client, à titre de clause de rétractation anticipée, d'option supplémentaire ou de renouvellement.

Saisie de commande/réservation : les CGV, commandes ou avenants signés pendant une période définie. Lorsqu'une offre est remportée (contrat signé), la valeur totale du contrat est ajoutée au backlog et l'écriture de la commande est reconnue.

Book-to-invoice : le ratio book-to-invoice est le ratio exprimé en pourcentage de la saisie de commande au cours d'une période divisé par le chiffre d'affaires de la même période.

Carnet de commandes / couverture de commandes : ce rapport correspond à la valeur des contrats, commandes et avenants signés qui restent à reconnaître en chiffre d’affaires sur la durée de vie résiduelle. Cela peut inclure des produits constatés sur des contrats en fonction de l’utilisation réelle de services facturables, tels que des éléments basés sur le volume. Il ne s’agit donc pas d’un “carnet de commandes” (prix de transaction affecté aux obligations de performance non encore satisfaites) tel que défini par la norme IFRS 15.

Pipeline : la valeur des revenus qui peuvent être tirés des propositions commerciales en suspens émises aux clients. Le pipeline qualifié applique un pourcentage estimé de probabilité de succès de la proposition.

Personnel direct : le personnel direct comprend le personnel permanent et les sous-traitants, dont le travail est facturable à un tiers.

Personnel indirect : le personnel indirect comprend le personnel permanent ou les sous-traitants, qui ne sont pas facturables aux clients. Le personnel indirect n'est pas directement impliqué dans la création de produits et/ou de services offerts aux clients.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations d’Atos Group sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos Group, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 mars 2026 sous le numéro d’enregistrement D.26-0075. Atos Group ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos Group ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos Group en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

A propos d’ Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atosgroup.com

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations Media : globalprteam@atosgroup.com

1 La variation nette de trésorerie est obtenue en déduisant du flux de trésorerie disponible les variations des actions non structurelles d’optimisation du besoin en fonds de roulements, comme les encaissements clients non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures. La variation nette de trésorerie n’inclut pas (i) les remboursements nets de dette financière ; (ii) les encaissements (décaissements) nets liés aux opérations d’acquisitions ou de cessions d’activités ou de sociétés ; (iii) les augmentations de capital, les rachats d’actions, les dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle ; (iv) les variations de trésorerie liées aux autres actifs et passifs financiers, comme les dépôts sur comptes séquestres servant de garanties en numéraire ; (v) les effets de fluctuations de change sur la trésorerie.

2 Le périmètre actuel correspond au périmètre de référence utilisé par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, hors impact estimé des activités de calcul avancé (Advanced Computing), des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP.

3 Le périmètre actuel correspond au périmètre de référence utilisé par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, hors impact estimé des activités de calcul avancé (Advanced Computing), des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP.

4 Les montants indiqués correspondent à un plafond maximal sur la durée de l’accord, et non à un montant ferme garanti

5 La variation nette de trésorerie est obtenue en déduisant du flux de trésorerie disponible les variations des actions non structurelles d’optimisation du besoin en fonds de roulements, comme les encaissements clients non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures. La variation nette de trésorerie n’inclut pas (i) les remboursements nets de dette financière ; (ii) les encaissements (décaissements) nets liés aux opérations d’acquisitions ou de cessions d’activités ou de sociétés ; (iii) les augmentations de capital, les rachats d’actions, les dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle ; (iv) les variations de trésorerie liées aux autres actifs et passifs financiers, comme les dépôts sur comptes séquestres servant de garanties en numéraire ; (v) les effets de fluctuations de change sur la trésorerie.

6 Nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 110 millions d’euros, dont 70 millions d’euros de trésorerie disponible et 40 millions d’euros de garanties bancaires.

7 La liquidité est définie comme la somme i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire (« cash collateral »).

8 Le périmètre actuel correspond au périmètre de référence utilisé par le Groupe pour définir ses objectifs futurs : pour tous les exercices, hors impact estimé des activités de calcul avancé (Advanced Computing), des opérations en Amérique du Sud et de la cession d’Ideal GRP.

9 La variation nette de trésorerie est obtenue en déduisant du flux de trésorerie disponible les variations des actions non structurelles

d’optimisation du besoin en fonds de roulements, comme les encaissements clients non sollicités perçus avant la date d’échéance des factures.

La variation nette de trésorerie n’inclut pas (i) les remboursements nets de dette financière ; (ii) les encaissements (décaissements) nets liés

aux opérations d’acquisitions ou de cessions d’activités ou de sociétés ; (iii) les augmentations de capital, les rachats d’actions, les dividendes

versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle ; (iv) les variations de trésorerie liées aux autres actifs et passifs

financiers, comme les dépôts sur comptes séquestres servant de garanties en numéraire ; (v) les effets de fluctuations de change sur la

trésorerie.

10 Définie comme la marge opérationnelle avant dépréciation et amortissement et paiement des loyers.

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