Atos Group lance une campagne pour sa marque corporate
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 10:20
"Cette initiative vise à accompagner son repositionnement, renforcer la lisibilité de son offre, soutenir sa dynamique commerciale et réaffirmer sa présence sur le marché", explique le groupe français de services informatiques.
Le groupe s'organise désormais autour de deux marques complémentaires, Atos et Eviden, une structuration qui permet de gagner en lisibilité et en efficacité, mais aussi aux clients de mieux identifier ses expertises.
Parallèlement, Atos Group s'affirme désormais comme marque corporate à part entière, avec sa propre identité visuelle et un site web institutionnel lancé à l'occasion de la publication des résultats annuels : atosgroup.com.
Au coeur de cette refondation, il adopte une nouvelle signature "Accelerating Intelligence", visant à "traduire le rôle qu'il souhaite jouer dans un environnement marqué à la fois par l'accélération des technologies et par une forme d'instabilité croissante".
Une campagne nationale lancée ce jour en France constitue la première prise de parole grand public d'Atos Group dans sa configuration actuelle. Déployée à l'échelle nationale, elle s'appuie sur un dispositif média allant du print au digital .
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