Atos fournit l'écosystème numérique de la CONMEBOL eLibertadores

Atos annonce avoir soutenu avec succès la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) eLibertadores, une compétition mondiale de football esport de premier plan, mobilisant de larges audiences numériques, dont il a développé l'écosystème numérique.

Cet écosystème a permis l'intégration de données en direct, de contenus éditoriaux et de fonctionnalités interactives au sein de plateformes unifiées, permettant une relation plus directe, interactive et personnalisée entre les fans et la compétition.

Au-delà de l'amélioration de l'expérience des fans, ces environnements offrent également aux organisations sportives de nouvelles opportunités pour mieux comprendre les comportements du public et explorer les formes émergentes de divertissement numérique et de diffusion.

Cette initiative s'appuie sur le partenariat stratégique établi en décembre 2025, qui positionne le groupe français de services informatiques comme partenaire officiel d'innovation pour les compétitions de clubs de la CONMEBOL.

Grâce à cette collaboration, Atos réaffirme son rôle de "partenaire d'innovation de confiance pour l'écosystème sportif, soutenant les organisations dans la conception d'expériences numériques de nouvelle génération, plus immersives, connectées et évolutives".