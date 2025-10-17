Atos, Forvia, Airbus... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Airbus
Airbus a annoncé que l'Indien IndiGo a finalisé un engagement portant sur 30 appareils A350, transformant ainsi un protocole d'accord en commande ferme. Au total, la plus grande compagnie aérienne d'Inde a commandé 60 de ces avions. Avec cette augmentation de la commande, le groupe se prépare à pénétrer le marché international long-courrier et bénéficiera du rayon d'action important et de l'efficacité de l'A350 pour soutenir ses ambitions mondiales.
Le spécialiste de la transformation digitale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
DMS
Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Egide
Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.
L'équipementier automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Freelance.com
Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes détaillera ses résultats du premier semestre.
Ramsay Générale de Santé
Ramsay Générale de Santé a publié des résultats annuels globalement positifs. Sur son exercice clos fin juin 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,242 milliards d'euros, soit une croissance de 4,7%, ou de 2,7% en organique. L'activité en France a connu une progression de 5,9%, tandis que dans les pays nordiques, elle a augmenté de 2,2%. En parallèle, l'Ebitda du leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires a légèrement progressé de 1,7%, à 621,4 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 184,2 à 187,4 millions d'euros.
SergeFerrari.com
Le spécialiste des toiles composites innovantes indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
