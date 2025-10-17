Concurrence en Ile-de-France: la RATP, via une filiale, continuera d'exploiter tous les bus à Paris intra-muros

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La RATP, via une filiale, a remporté les appels d'offre d'ouverture à la concurrence de toutes les lignes de bus de Paris intramuros, et continuera d'être le seul exploitant des bus parisiens, selon les résultats publiés vendredi.

Sur l'ensemble de l'Ile-de-France, la RATP a dû accepter l'arrivée de nouveaux compétiteurs, mais conserve 70% de ses lignes (226 lignes, soit 3.543 autobus au total) et 75% de ses agents à l'issue du processus qui a enterré son monopole.

Ainsi le groupe italien ATM SPA, nouvel entrant, a remporté l'exploitation de 18 lignes de bus franciliennes.

Keolis, déjà présent en grande couronne, a obtenu 65 lignes en petite couronne, 2 lignes de cars express, 3 lignes de transport à la demande et la gestion du tramway T9. Le groupe germano-français Transdev exploitera 19 lignes.

Les deux lots attribués vendredi sont les derniers du processus d'ouverture à la concurrence des bus à Paris et en petite couronne débuté en 2024.

L'autorité organisatrice des transports Ile-de-France-Mobilités (IDFM) a désigné RATP Cap Ile-de-France, filiale de la RATP, comme opérateur de ces deux lots qui regoupent les 66 lignes de bus parisiennes, sept centres opérationnels, 1.149 véhicules et 5.000 agents, qui desservent plus de 7 millions d'habitants.

RATP Cap Ile de France les exploitera à partir du 1er novembre 2026 pour une durée de sept ans, avec possibilité de prolongation pour deux ans supplémentaire, a précisé IDFM.

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d'IDFM, avait salué par avance jeudi la "dernière réussite" de Jean Castex, PDG de la RATP en partance pour prendre la direction de la SNCF: "il a réussi à faire en sorte que tout le réseau de bus de Paris reste dans le giron de la RATP, à la loyale, c'est magnifique", a-t-elle dit.

Ce succès "vient conclure un cycle d'attributions exigeant et confirme la solidité de nos offres et la reconnaissance de notre expertise unique dans l'exploitation de réseaux urbains denses", a estimé M. Castex.

Jeudi, il avait rappelé l'importance du "plan bus 2025" qui consiste à faire passer l'essentiel de la flotte bus du groupe RATP "soit à l'electrique, soit au GNV, c'est à dire à la verdir".

"Nous en sommes à 75% de ce programme, c'est un chantier colossal", a-t-il dit.