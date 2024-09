Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: feu vert des parties affectées au projet de plan information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce que ses actionnaires et créanciers financiers, réunis en classes de parties affectées, ont soutenu largement le projet de plan de sauvegarde accélérée proposé, les trois classes ayant voté en sa faveur à la majorité requise.



La société de services informatiques va solliciter auprès du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre l'arrêté du projet de plan. L'audience devant le Tribunal est prévue le 15 octobre et sa décision est attendue d'ici fin octobre.



Si le Tribunal approuve le projet, il sera opposable à toutes les parties, y compris toute partie affectée ayant voté contre, ce qui permettra à Atos de mettre en oeuvre sa restructuration financière comme prévu, conformément à son intérêt social.





Valeurs associées ATOS 0,71 EUR Euronext Paris +3,59%