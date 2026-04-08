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Atos fait migrer Alsea vers SAP RISE sur AWS
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 13:48

Atos annonce avoir été sélectionné par Alsea, l'un des plus grands opérateurs de franchises en restauration en Amérique latine et en Europe, avec plus de 4 000 établissements dans 11 pays, pour soutenir sa stratégie de modernisation SAP.

Le projet consistait à passer du centre de données Tres Cantos à Madrid à SAP RISE sur AWS, avec des déploiements en Virginie et au Texas. Au-delà de la migration des infrastructures, il a inclus une optimisation technique et fonctionnelle approfondie des systèmes SAP d'Alsea.

Plus de 1 200 processus métier ont été examinés et affinés, 5 000 programmes ABAP ont été adaptés pour garantir la compatibilité et les performances dans le nouvel environnement. 72 interfaces critiques ont également été migrées et intégrées avec succès.

Le groupe français de services informatiques a ainsi soutenu Alsea tout au long de ce parcours, menant une migration complexe vers SAP RISE qui a renforcé son agilité opérationnelle et accéléré sa transformation numérique.

Opérant des marques internationales telles que Starbucks, Domino's Pizza et Vips, Alsea "bénéficie désormais d'une plateforme plus résiliente, conçue pour soutenir une croissance future continue", selon Atos.

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