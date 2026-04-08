Pic de chaleur précoce en France: des températures dignes de juillet ce mercredi

Un passant le long de la Garonne à Toulouse lors d'un pic de chaleur, le 8 avril 2026 ( AFP / Ed JONES )

La France traverse un "pic de chaleur précoce" ce mercredi, avec des températures jusqu'à 14 degrés au dessus des normales et parfois dignes d'un mois de juillet sur certaines régions, a annoncé Météo-France.

Alors que le pic des 30°C a déjà été franchi lundi dans plusieurs endroits, de la Gironde à la Corrèze, le mercure devrait encore s'en approcher mercredi, avec notamment 29°C attendus à Mayenne ou Sablé-sur-Sarthe.

Ce seuil de forte chaleur est habituellement atteint autour de début juin en France.

Mais dans un climat réchauffé par les gaz à effet de serre émis par les activités humaines, "il arrive toutefois plus souvent depuis les années 2000 que ce seuil soit atteint dès avril, voire fin mars", rappelle Météo-France.

La barre des 30°C avait ainsi été atteinte, avec 30,3°C mesurés à Figari, en Corse, le 24 mars 2001, date la plus précoce à laquelle ce seuil a été atteint en France. Mais depuis le phénomène s'est reproduit en 2023 (30,4°C à Orthez le 29 mars 2023) et en 2024 (32°C à Pau le 6 avril).

Les bords de la Garonne, le 8 avril 2026, lors d'un pic de chaleur à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

Depuis lundi, sous l'influence de hautes pressions et d'une remontée d'air chaud par le sud, le thermomètre en France prend des allures d'été.

Mardi, des record de températures minimales ont ainsi été battus dans le Finistère, avec notamment 16°C mesurés à Brest-Guipavas ou encore 15,1°C à Camaret au plus frais de la journée.

Ce mercredi, le pic de cet épisode de chaleur devrait être atteint: des villes comme Le Mans, Ussel ou Sées devraient connaitre des températures de 14°C supérieures aux normales de saison de la période 1991-2020, elles-mêmes déjà réchauffées par le changement climatique.

Auray, Poitiers, Aurillac ou Caen seront elles 13°C au dessus de ces normales, alors qu'à l'échelle de la France, l'excédent sera supérieur à 8°C.

Entre le Massif central, le Berry, le Poitou, l’Anjou, la Bretagne ou encore la Normandie, le thermomètre atteindra les niveaux d'un mois de juillet, s'approchant des records et rendant cet épisode "d’autant plus exceptionnel pour un début de mois d’avril", indique Météo-France.

Jeudi le temps devrait progressivement changer: après un début de journée ensoleillé, le vent devrait faire son apparition de la Bretagne aux Pays de la Loire en fin d'après-midi, et des orages sont attendus sur les régions centrales du pays. Cette baisse des températures se poursuivra vendredi, notamment dans le nord-ouest où le mercure pourrait repasser sous les normales, avant l'arrivée d'une perturbation le weekend.