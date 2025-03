Atos: Eviden déploie un plateforme de calcul d'empreinte CO2 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:29









(CercleFinance.com) - Atos Belgique annonce aujourd'hui le déploiement réussi par Eviden d'une plateforme de calcul d'empreinte carbone produit (Product Carbon Footprint - PCF) pour Venator, un leader mondial dans la fabrication de pigments de dioxyde de titane et d'additifs de performance.



Pour rappel, Eviden est le groupe d'activité d'Atos, leader dans les domaines du numérique, du cloud, du big data et de la sécurité.



Atos rapporte que la plate-forme PCF constitue ' une solution de pointe ' qui permet une automatisation complète du calcul de l'empreinte carbone des produits de Venator.



' La plate-forme PCF d'Eviden permet à Venator de fournir à ses clients des données produit de grande qualité sur l'empreinte carbone de ses produits“ a déclaré Punit Sehgal, responsable du groupe Atos Belux, Pays-Bas et pays nordiques.







