Atos étend son partenariat avec l'assureur américain CNA

Atos SE ATOS.PA :
* ANNONCE L’EXTENSION ET L’ÉLARGISSEMENT DE SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE HISTORIQUE AVEC CNA
* LA VALEUR TOTALE ATTENDUE DE CE CONTRAT EST D’ENVIRON $500 MLNS SUR LA DURÉE DE L’ACCORD PRINCIPAL
* LE NOUVEAU CONTRAT INCLUT UNE DURÉE DE BASE INITIALE DE 67 MOIS, ASSORTIE D’OPTIONS DE PROLONGATION ET D’ÉLARGISSEMENTS DU PÉRIMÈTRE
Texte original nGNX86FHZG Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer