Atos étend son partenariat avec l'assureur américain CNA
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 17:00

Atos SE ATOS.PA :

* ANNONCE L’EXTENSION ET L’ÉLARGISSEMENT DE SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE HISTORIQUE AVEC CNA

* LA VALEUR TOTALE ATTENDUE DE CE CONTRAT EST D’ENVIRON $500 MLNS SUR LA DURÉE DE L’ACCORD PRINCIPAL

* LE NOUVEAU CONTRAT INCLUT UNE DURÉE DE BASE INITIALE DE 67 MOIS, ASSORTIE D’OPTIONS DE PROLONGATION ET D’ÉLARGISSEMENTS DU PÉRIMÈTRE

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ATOS
34,3200 EUR Euronext Paris -1,38%
