Atos et EDF s'allient pour accélérer la transformation numérique des centrales nucléaires à l'international

Atos (-3,38%) et EDF annoncent un partenariat stratégique pouvant s'étendre sur 15 ans afin d'accompagner le développement des projets nucléaires d'EDF à l'international. Dans ce cadre, Atos sera chargé de concevoir un système de gestion de l'information des opérations (OIMS), destiné à devenir la colonne vertébrale numérique des centrales nucléaires, en centralisant les données et en optimisant les activités d'exploitation et de maintenance.

S'appuyant sur son expertise en systèmes critiques, cybersécurité, gestion des données industrielles et convergence IT/OT, Atos développera une plateforme standardisée et évolutive, pouvant être déployée sur plusieurs sites. L'objectif est d'améliorer la performance opérationnelle des installations, de réduire les coûts et les temps d'arrêt, tout en renforçant la fiabilité des équipements, la sécurité et la traçabilité des données.

Ce partenariat doit également permettre à EDF d'industrialiser ses processus et d'accompagner la montée en puissance de ses programmes nucléaires à l'export. Pour Atos, il constitue une opportunité de renforcer son positionnement dans la transformation numérique des infrastructures critiques, sur fond d'accélération des investissements mondiaux dans l'énergie nucléaire.