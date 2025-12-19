Atos distingué dans l'évaluation de NelsonHall pour la GenAI
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 13:22
Le groupe indique ainsi être reconnu pour le développement de solutions GenAI sur mesure, la compréhension des exigences GenAI, le support GenAI pour les interactions clients et la livraison des services de processus métier (BPS).
"Cela consolide notre rôle de partenaire capable de fournir des solutions GenAI et IA agentique complètes rendues possibles en particulier par la plateforme Atos Polaris AI Platform", a déclaré Narendra Naidu, directeur global données et IA chez Atos.
La plateforme IA Atos Polaris, lancée plus tôt cette année, est un cadre indépendant du cloud et des LLM, qui accélère la conception et la mise en oeuvre de solutions GenAI, d'agents d'IA autonomes et de solutions agentiques industrielles.
Valeurs associées
|46,650 EUR
|Euronext Paris
|-3,11%
A lire aussi
-
Une première pour le Cern : de célèbres donateurs privés promettent un milliard de dollars pour le nouveau collisionneur de particules
L'organisation européenne de recherche nucléaire ambitionne de construire le "Futur Collisionneur circulaire" FCC), successeur annoncé de l'actuel LHC. Le projet, chiffré à plus de 15 milliards d'euros, ouvre de nouveaux horizons dans l'exploration de la physique ... Lire la suite
-
(AOF) - A la suite de la publication hier des bons résultats du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a ajusté à la hausse ses objectifs annuels sur cette période. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre ... Lire la suite
-
(AOF) - Nike a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards ... Lire la suite
-
Arthur Waller (PDG de Pennylane) : "On pourrait être rentable mais on préfère investir massivement dans notre produit !"
Pennylane, spécialiste de la comptabilité et la gestion financière illustre le retour en force des logiciels d’entreprise au sein de la French Tech. Fondée en 2020, la fintech française vient de franchir le seuil des 100 millions d’euros de revenus annuels récurrents, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer