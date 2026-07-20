Atos dévoile une estimation de sa position de trésorerie

La société dédiée aux services du numérique a publié une position de liquidité estimée à 1,8 milliard d'euros au 30 juin 2026, maintenue au-dessus des exigences de sa documentation de crédit grâce aux cessions et à la mise en place d'un programme d'affacturage.

Au terme des six premiers mois de l'année, la variation nette de trésorerie du groupe accuse une consommation estimée à environ -120 millions d'euros à périmètre constant. Un chiffre qui s'explique par la saisonnalité habituelle des activités, le décalage de versement des bonus annuels, mais surtout par la poursuite des efforts de réorganisation interne, avec un coût de -118 millions d'euros décaissé au titre des plans de restructuration.

Au 30 juin 2026, la position de liquidité globale d'Atos s'établissait à 1 805 millions d'euros (contre 1 705 millions d'euros au 31 décembre 2025). Après prise en compte du remboursement de 857 millions d'euros au titre de l'ancienne dette 1L, effectif depuis le 6 juillet, la liquidité disponible ramenée à 948 millions d'euros demeure très largement supérieure au seuil minimal de sécurité exigé par les créanciers (fixé à 650 millions d'euros).