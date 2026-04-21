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Atos dévoile des revenus trimestriels en baisse
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 07:58

Dans un environnement volatile, Atos a connu un démarrage progressif au premier trimestre 2026, avec une progression du chiffre d'affaires légèrement plus graduelle qu'anticipé.

Au total, le chiffre d'affaires publié s'est élevé à 1,739 milliard d'euros, soit 1,640 milliard d'euros selon le périmètre post-cessions ce qui représente une baisse de 11% en organique, toujours selon le périmètre post-cessions. Environ 3 points étaient liés à des contrats à faible rentabilité.

Le spécialiste de la transformation digitale évoque un redémarrage progressif de la dynamique commerciale avec un ratio book-to-bill à 87%, en hausse d'environ 4 points par rapport au premier trimestre 2025 et un pipeline en hausse de près de 900 millions d'euros sur les trois premiers mois de cette année.

Dans le détail, la progression des revenus a été plus modérée qu'attendu en Amérique du Nord, en raison d'une approche plus attentiste de certains analystes, tandis que les initiatives commerciales ont soutenu l'activité.

Atos estime que son redressement opérationnel est en cours et continue de générer des gains de rentabilité. A la fin du mois de mars, la position de liquidité était de 1,736 milliard d'euros, bénéficiant d'un impact sur la trésorerie d'environ 252 millions d'euros au premier trimestre lié à la transaction du Bull, finalisée le 31 mars.

Pour l'exercice en cours, Atos a confirmé ses objectifs en resserrant sa perspective de croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre -1 et -5%, contre -5% auparavant. La marge opérationnelle est quant à elle toujours attendue à environ 7% et la variation nette de trésorerie devrait être positive.

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