Atos: des services fournis pour le FOJE Skopje 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 16:30









(Zonebourse.com) - Atos , en tant que partenaire technologique du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne d'été (FOJE) Skopje 2025, annonce avoir fourni avec succès ses services numériques avancés, notamment son Centre Média enrichi par l'IA, GAUDI.



Au cours de l'événement, Atos a aussi fourni le système des inscriptions et des accréditations, ainsi que le site web et l'application mobile de Skopje 2025, des services conçus pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité, l'engagement et la sécurité.



Le FOJE de Skopje 2025, qui s'est déroulé du 20 au 26 juillet, constitue le plus grand événement sportif pour les jeunes en Europe, avec plus de 4.000 participants, athlètes et officiels de 50 délégations, en compétition dans 15 sports.





