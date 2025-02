Atos: contribution au FOJE d'hiver Bakuriani 2025 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Atos annonce que ses services informatiques innovants ont contribué au succès au Festival Olympique d'hiver de la Jeunesse Européenne (FOJE) Bakuriani 2025, qui s'est déroulé en Géorgie du 9 au 16 février.



Le groupe a ainsi fourni des services traditionnels de chronométrage et de gestion des résultats, géré le site Web officiel de l'événement, l'application mobile, le système de diffusion des résultats en temps réel ainsi qu'une base de données interactive.



Atos a permis la production, la diffusion en direct et la distribution de toutes les compétitions, permettant aux diffuseurs détenteurs de droits et aux partenaires médias de retransmettre tous les sports vers le public du monde entier.





