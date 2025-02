Atos: contrat remporté auprès de la CAIH information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir remporté auprès de la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH) le marché pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage liées à la sécurité des systèmes d'information et à la protection des données personnelles.



Ce marché de quatre ans et d'un montant maximal de 80 millions d'euros vise notamment à soutenir le programme CaRE (Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements), annoncé par le ministère de la Santé en décembre 2023.



Son catalogue de services permettra aux 2.500 adhérents de la CAIH de renforcer leur maturité sur les volets du programme CaRE, de mieux évaluer leurs risques numériques et de bâtir un socle de sécurité résilient et pérenne.



Plus particulièrement, Atos propose un accompagnement en cybersécurité complet, ainsi que des prestations de 'RSSI as a service' (responsable de la sécurité des systèmes d'information) et des audits de maturité RGPD.





