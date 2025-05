Atos: contrat pour le projet KdB NG en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Eviden, ligne d'activité du groupe Atos , et son partenaire informatique veenion annoncent la signature d'un contrat pour le projet de modernisation KdB NG du service des achats du ministère fédéral de l'Intérieur allemand.



Le KdB NG (Kaufhaus des Bundes - Next Generation) numérisera entièrement les marchés électroniques pour plus de 480 autorités et institutions fédérales en Allemagne, améliorant ainsi considérablement le système existant qu'il remplacera.



Cette nouvelle plateforme permettra à environ 22.000 utilisateurs enregistrés d'acheter rapidement et en toute sécurité des biens et des services en ligne, 'allant des fournitures de bureau et des services informatiques aux véhicules et bien plus encore'.





