Atos: choisi par Bruxelles pour le projet AtLaS

(Zonebourse.com) - Atos indique que sa branche Eviden a été retenue par la Commission européenne afin de fournir la plateforme technique permettant d'héberger et intégrer les applications développées par neuf organisations qui constitueront le consortium AtLaS du HLTP Challenge.



Le projet AtLaS a pour objet de faire avancer la technologie du langage humain (HLT) dans le domaine de la défense, en combinant l'IA et le traitement du langage naturel (NLP) pour gérer les données multilingues de faible qualité.



Ce défi est l'opportunité pour les membres du consortium d'améliorer la communication de défense et la collecte de renseignement, et de créer des systèmes modulables pour constituer une bibliothèque européenne de technologies linguistiques.



Ce projet, l'un des quatre projets nominés, est lancé et financé par le Fonds européen de la défense. Eviden fournira également BARTENDER, son propre logiciel innovant de traitement du langage naturel dans des centaines de langues.





