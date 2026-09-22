Atos annonce la création de son comité scientifique en France pour renforcer sa stratégie en IA ouverte et souveraine

Communiqué de presse

Atos annonce la création de son comité scientifique en France pour renforcer sa stratégie en IA ouverte et souveraine

Ce comité aura pour mission d’explorer et initier des concepts et solutions concrètes alliant intelligence artificielle, open source et souveraineté dans une démarche visant à servir l’intérêt général

Paris, France – Le 22 septembre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui la création de son comité scientifique , une instance stratégique conçue pour accompagner le développement d’une IA souveraine, ouverte et profondément utile à la société.

Fidèle à l’ADN technologique du Groupe, cette initiative s’inscrit également au cœur de sa transformation technologique et confirme la volonté d’Atos de promouvoir une IA responsable, transparente et accessible.

Rassemblant des personnalités reconnues du monde académique, de l’industrie et des technologies, le comité guidera la vision long terme d’Atos en France, nourrira sa démarche d’innovation, en particulier les projets de ses Inno’Labs, et contribuera à structurer un écosystème européen de l’IA fondé sur la confiance, la sobriété et l’excellence scientifique.

Des experts engagés pour une IA ouverte et souveraine

Le comité scientifique réunit :

Alexandre Bouard , expert dans le développement et le déploiement de logiciels pour le véhicule connecté actuellement directeur de programme « véhicule connecté » au sein de la Software République, un écosystème fondé par de grandes entreprises dédié à l'innovation ouverte et disruptive autour de la mobilité, chez Renault Group après avoir travaillé pendant près de 15 ans dans le Groupe BMW.

, expert dans le développement et le déploiement de logiciels pour le véhicule connecté actuellement directeur de programme « véhicule connecté » au sein de la Software République, un écosystème fondé par de grandes entreprises dédié à l'innovation ouverte et disruptive autour de la mobilité, chez Renault Group après avoir travaillé pendant près de 15 ans dans le Groupe BMW. Stéphane Canu , professeur à l’INSA Rouen Normandie dans le domaine de l’apprentissage statistique, titulaire d’une chaire de recherche en IA, chargé de mission IA au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace.

, professeur à l’INSA Rouen Normandie dans le domaine de l’apprentissage statistique, titulaire d’une chaire de recherche en IA, chargé de mission IA au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace. Philippe Freyssinet , directeur scientifique du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), membre de l’Académie des technologies et ancien directeur général adjoint de l’Agence nationale de recherche, spécialiste des sciences de la Terre et des technologies de l’environnement.

, directeur scientifique du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), membre de l’Académie des technologies et ancien directeur général adjoint de l’Agence nationale de recherche, spécialiste des sciences de la Terre et des technologies de l’environnement. Jean-Baptiste Kempf , fondateur et président de l’association à but non lucratif VideoLan qui a conçu le lecteur multimédia libre et gratuit VLC et acteur de tout premier plan dans les communautés open source.

Le comité comprendra en outre des représentants d’Atos France dont Franck Chartier, directeur général, Sylvain Barthélemy, directeur de la technologie et des opérations, et Laurent Clergue, directeur de l’innovation.

Les membres du comité partagent une vision commune qui consiste à construire une IA européenne fondée sur l’ouverture, la transparence, la maîtrise technologique et le service à la société.

L’open source et la souveraineté, pilier stratégique de l’IA pour Atos

Le comité accompagnera Atos dans la mise en place d’un modèle open source au sein même du développement de ses solutions d’IA. Cela se traduira notamment par :

la création d’une base IA ouverte, regroupant les contributions internes au Groupe ;

la mutualisation des développements grâce à une culture du partage et de la contribution, inspirée des grands projets open source ;

la montée en puissance d’une marketplace d’agents IA à l’échelle du Groupe, évitant les duplications et accélérant le déploiement de cas d’usage souverains ;

la valorisation de savoir-faire reconnus dans les appels d’offres souveraineté et cloud public.

À travers cette orientation, Atos s’engage résolument dans une approche ouverte, qui est une condition essentielle de la souveraineté technologique et de la confiance des acteurs publics et privés.

Une IA au service du progrès humain : médecine, mathématiques, éthique

Au-delà des enjeux industriels et commerciaux, Atos souhaite également promouvoir une vision humaniste consistant à mettre l’IA au service du bien commun. Le comité travaillera ainsi sur des thématiques sociétales telles que :

● IA & Santé : accompagner les patients et les aidants

Le comité explorera le rôle de l’IA par exemple dans l’accompagnement du vieillissement, avec pour objectif d’utiliser des IA empathiques capables de contribuer à une meilleure qualité de vie.

● IA & Mathématiques :

Le comité se penchera également avec l’aide d’experts sur les aspects de mathématiques fondamentales à l’œuvre au sein des modèles d’IA. Avec pour objectif de développer une meilleure compréhension des mécanismes d’incertitude, de biais, de robustesse et de passage à l’échelle pour mieux comprendre, expliquer, fiabiliser et faire progresser les modèles. Dans son exploration des sujets mathématiques en lien avec l’IA, le comité aura également pour mission de promouvoir la culture mathématique auprès d’un jeune public, notamment en établissant des partenariats avec des organismes agréés par l’Education Nationale.

● IA & Éthique : promouvoir une innovation responsable

Grâce à une expertise indépendante, le comité contribuera à renforcer les pratiques éthiques d’Atos : IA explicable, protection des données, souveraineté, lutte contre les biais. Il contribuera également au débat sur la sûreté de l’IA, en promouvant confiance, frugalité et responsabilité dans toutes ses activités.

● IA & Impact environnemental et social : redonner un sens positif à l’innovation

Dans un contexte où le débat public est particulièrement attentif aux risques de l’IA, Atos souhaite également valoriser les opportunités humanistes quelle offre en mettant l’innovation au service du bien commun. Le comité explorera ainsi des usages de l’IA en matière de santé, d’inclusion, d’assistance aux métiers, d’’amélioration de l’expérience utilisateur et d’impact environnemental.

Ses membres interviendront régulièrement pour présenter les travaux du comité ou les contributions technologiques d’Atos.

Citations membres du comité :

« L’instauration de ce comité scientifique est un moment charnière pour Atos France. Dans un monde où l’intelligence artificielle redéfinit les équilibres technologiques et sociétaux, nous faisons le choix assumé d’une IA souveraine, ouverte et profondément humaniste. En réunissant des figures majeures de la recherche, de l’industrie et de la tech, nous affirmons haut et fort que l’IA ne doit pas seulement être performante : elle doit être utile, éthique et accessible à tous. Notre ambition est de démontrer que l’ouverture et le partage sont des leviers de puissance, et que l’IA peut être un formidable moteur de progrès sur de nombreux enjeux societaux, notamment dans la recherche médicale ou encore l’accompagnement des patients et de leur entourage. Ce comité portera cette vision courageuse et indispensable » a déclaré Franck Chartier, directeur général France, Atos .

« J’ai choisi de rejoindre le comité scientifique d’Atos avec la conviction que l’intelligence artificielle représente une opportunité unique de transformer durablement des secteurs clés tels que la mobilité. La solution cleveR insights, développée par Atos et Renault Group au sein de la Software République, illustre pleinement cette ambition. En associant collecte, analyse et valorisation des données territoriales enrichies par l’IA, elle offre aux collectivités une vision globale de leur environnement afin d’agir plus rapidement et plus efficacement. Notre ambition commune est également de contribuer au développement d’une IA européenne, ouverte et souveraine, à l’image des initiatives portées par la Software République avec ses membres et partenaires. » a déclaré Alexandre Bouard, directeur de programme « véhicule connecté » au sein de la Software République, Renault Group .

« Mon rôle dans le comité scientifique ? Porter la voix de la recherche académique en IA et mettre en lumière les défis scientifiques au service d’une innovation utile, souveraine et responsable. En clair : regarder loin en avant, anticiper les opportunités, signaler les éventuelles impasses et rappeler que la France a les cerveaux qui lui permettent de façonner l’IA plutôt que de la subir. » a déclaré Stéphane Canu, professeur, INSA Rouen Normandie .

« Je suis ravi de rejoindre ce comité scientifique pour contribuer aux réflexions d’Atos en matière de recherche et d’innovation, notamment sur les partenariats public-privé dans le domaine de l’IA. J’y apporterai mon regard sur les usages de l’IA et les services innovants, ainsi que mon expertise des sciences de la Terre et des technologies de l’environnement, notamment appliquées aux enjeux de préservation des ressources naturelles et d’aménagement durable des territoires. » a déclaré Philippe Freyssinet, directeur scientifique du BRGM, membre de l’Académie des technologies.

« Mon engagement dans ce comité reflète une conviction simple : investir dans la technologie est essentiel pour l’avenir de l’Europe et en particulier de la France, et Atos en est un acteur clé. » a déclaré Jean-Baptiste Kempf, fondateur et président, VideoLan .

Le comité s’inscrit au cœur de la stratégie IA du Groupe, illustrée par le lancement des Atos Sovereign Agentic Studios , un nouveau modèle opérationnel conçu pour aider les organisations à passer des pilotes d'IA agentique à la production, de manière sûre, à grande échelle et sous contrôle souverain total afin d’exploiter ces agents en toute fiabilité dans des environnements opérationnels réels, réglementés et critiques, et d’ Atos MogwAI , sa plateforme d’IA générative et agentique souveraine.

Les Studios fonctionnent selon un modèle de livraison intégré à l'échelle mondiale, s’appuyant sur les capacités globales de delivery d'Atos. Ils sont ancrés dans quatre grandes régions géographiques et soutenus par dix centres de livraison globaux combinant exigences locales de souveraineté et exécution à l'échelle industrielle.

Au Royaume-Uni (Birmingham), le Studio est dédié à l’IA souveraine pour les opérations réglementées et critiques. Aux États-Unis (Texas), il soutient les engagements en phase initiale autour de cas d'usage prioritaires. En France, un studio (région Sud-Ouest) se concentre sur les agents de big data couvrant l'ensemble du cycle de vie des données, tandis qu'un autre (région parisienne) est spécialisé dans l’industrialisation à grande échelle des applications et infrastructures cloud. L'Allemagne complète ce réseau, renforçant les capacités souveraines et industrielles d'Atos en Europe.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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