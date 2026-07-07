Communiqué de presse

Atos annonce Atos MogwAI, sa plateforme d’IA souveraine

Cette solution intégrée permet d’industrialiser l’IA générative et agentique dans un cadre sécurisé, maîtrisé et souverain

Paris, France – 7 juillet 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui le lancement de sa plateforme d’IA générative et agentique souveraine, destinée à accompagner les organisations dans l’adoption à grande échelle de l’IA, au‑delà des expérimentations, tout en garantissant la maîtrise des données, la sécurité et la conformité réglementaire.

Une plateforme d’IA de bout-en-bout

Atos MogwAI couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA, depuis l’infrastructure jusqu’aux usages métiers. La plateforme permet de déployer, intégrer et gouverner des cas d’usage complets, en s’appuyant directement sur les documents, données et processus internes des organisations : contrats, rapports, spécifications, bases de connaissances ou contenus opérationnels.

Pensée pour une utilisation quotidienne en entreprise, la solution va bien au-delà du chatbot générique. Elle propose des agents d’IA spécialisés par métier, baptisés « Gen-i », des workflows complets, des connecteurs aux systèmes d’information des clients et des espaces collaboratifs qui permettent aux utilisateurs de trouver des réponses fiables et sourcées, de produire des contenus métier, comme par exemple des présentations pour les équipes commerciales, des contrats pour les juristes, des guides d’entretiens pour les recruteurs, et de gagner en efficacité opérationnelle, sans nécessiter d’expertise avancée en prompt ou en data science.

Une réponse souveraine aux enjeux stratégiques des organisations

Alors que l’IA générative et agentique sont désormais largement déployées et arrivent à maturité, il est plus que jamais critique pour les organisations de disposer d’une offre souveraine, garantissant la gouvernance, la sécurité, la responsabilité des usages et un déploiement dans des environnements maîtrisés et gouvernés.

Atos MogwAI se distingue par une approche intégrée et complète, combinant :

une architecture agnostique, compatible avec des modèles propriétaires ou open source

un accompagnement à l’adoption de la plateforme et une formation au bon usage de l’IA, en particulier dans ses aspects de responsabilité et de sécurité

des options de déploiement flexibles : SaaS sur la base de solutions certifiées SecNumCloud, on-premise, multicloud

des garanties fortes en matière de gouvernance et de protection des données clients pour l’entraînement des modèles et de sécurité grâce à l’implication de nos experts cyber

une intégration native avec l’écosystème technologique et les offres Data & IA d’Atos.





Là où certaines offres souveraines se concentrent uniquement sur le modèle, l’infrastructure ou un cas d’usage précis, Atos propose avec MogwAI une plateforme d’entreprise, industrialisable et orientée métier, capable de s’adapter à des environnements hautement régulés comme le secteur public ou les industries critiques. Elle permet ainsi aux clients d’accélérer leur transformation IA tout en conservant la maîtrise de leurs données et de leurs usages.

« L'industrialisation de l'IA passe par sa capacité à s'intégrer au cœur des processus de l'entreprise. Avec Atos MogwAI, nous combinons une IA générative et agentique souveraine avec les données réelles et les connaissances de nos clients pour créer des assistants à la fois formateurs et hyperspécialisés. C'est cette approche de bout en bout qui garantit à nos clients un déploiement performant, maîtrisé et en totale confiance. » a déclaré Emmanuel Chevrier, directeur Data et IA en France, Atos.

Cette annonce s’intègre dans la stratégie d’Atos Group, fondée sur trois piliers complémentaires : l’IA agentique pour transformer les opérations à grande échelle, la souveraineté numérique pour garantir le contrôle des données, des modèles et des infrastructures, et la cybersécurité intégrée dès la conception. Incarnation de cette ambition, Atos a lancé les Atos Sovereign Agentic Studios, un modèle industriel permettant aux organisations de passer de l’expérimentation à la mise en production d’agents d’IA fiables, gouvernés et sécurisés, y compris dans les environnements les plus critiques et réglementés.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 54 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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