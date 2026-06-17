Atos accélère ses collaborations avec l’écosystème des start-ups françaises en renouvelant son engagement dans le programme « Je choisis la French Tech »

Communiqué de presse

Atos accélère ses collaborations avec l’écosystème des start-ups françaises en renouvelant son engagement dans le programme « Je choisis la French Tech »

Paris, France – le 17 juin 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui renouveler son engagement dans le programme national “ Je choisis la French Tech ”, renforçant ainsi sa collaboration avec les start-ups françaises dans le cadre d’une initiative visant à rapprocher grands groupes et jeunes entreprises innovantes, et à favoriser l’émergence de champions technologiques.

En confirmant son engagement dans cette démarche portée par la Mission French Tech, Atos s’inscrit dans une dynamique collective aux côtés d’autres grands groupes ayant pour objectif de dépasser les 2 milliards d’euros d’achats auprès de start-ups françaises et de créer un véritable « réflexe French Tech » dans les stratégies d’innovation et d’achats technologiques. Il reflète la volonté d’Atos de privilégier des solutions françaises d’excellence afin de renforcer l’autonomie stratégique de ses activités, accélérer sa transformation, et proposer à ses clients des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

Un engagement structuré pour accélérer l’innovation ouverte

Dans le cadre du programme, Atos travaillera étroitement avec la Mission French Tech pour définir une feuille de route alignée sur ses priorités stratégiques, identifier des start-ups à fort potentiel et développer des collaborations concrètes, notamment via la mise en place de projets pilote, et de déploiements. Le programme “Je choisis la French Tech” repose sur un partenariat de confiance, structuré autour d’objectifs mesurables, notamment en matière d’achats et de collaborations avec les start-ups françaises.

Cette approche se basera notamment sur :

le renforcement du sourcing de start-ups françaises ;

la mise en relation avec les programmes French Tech tels que Next40/120, French Tech 2030 entre autres ;

l’organisation de rencontres et initiatives communes ;

le suivi d’indicateurs concrets permettant de mesurer l’impact des collaborations engagées.

Des priorités alignées avec les enjeux technologiques et sociétaux

Atos entend concentrer ses efforts sur plusieurs domaines clés, notamment :

la cybersécurité et les centres opérationnels de sécurité basés sur l’IA,

l’intelligence artificielle et les technologies agentiques,

la souveraineté numérique,

les territoires intelligents

les jumeaux numériques environnementaux et la résilience climatique,

les mobilités du futur et l’industrie intelligente.

Ces axes reflètent les priorités stratégiques d’Atos et les besoins croissants de ses clients en matière de transformation digitale et de résilience.

Une initiative appuyée sur le programme « Scaler » et le réseau d’Inno’Labs d’Atos

Atos s’appuiera sur son programme existant dénommé « Scaler », conçu pour accélérer la collaboration avec les start-ups et déployer leurs solutions à grande échelle auprès de ses clients. La société pourra également compter sur les compétences de son réseau local d’Inno’labs, dont le maillage territorial permet d’identifier les start-ups à fort potentiel en régions dès leurs premiers pas.

À travers Scaler et ses Inno’Labs, Atos est en mesure de faciliter l’intégration des start-ups dans des environnements complexes d’entreprise et de contribuer à l’industrialisation de leurs technologies en les combinant avec ses expertises en cloud, cybersécurité et intelligence artificielle. Cette approche permet aux start-ups d’accélérer leur développement tout en offrant aux clients d’Atos un accès rapide à des innovations de pointe.

Pour en savoir plus sur les initiatives d’Atos pour les start-ups, visitez Atos Scaler et le site Inno’Labs

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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