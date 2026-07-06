Atos a soutenu les Jeux Special Olympics Games USA 2026

Atos annonce la mise en oeuvre réussie de services numériques de gestion de la compétition pour les jeux Special Olympics Games USA 2026.

Les USA Games ont rassemblé des milliers d'athlètes, d'entraîneurs, de bénévoles et de soutiens venus de tout le pays, célébrant la capacité du sport à favoriser l'inclusion et à créer des opportunités pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

Dans le cadre de son partenariat de 5 ans avec Special Olympics, Atos a fourni les mêmes services de base lors des Jeux américains que ceux ayant soutenu avec succès les Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics Turin 2025, notamment la gestion des compétitions, le traitement des données, les inscriptions sportives, les accréditations, l'intégration du timing et du score, ainsi que les services de distribution des résultats.

Des athlètes venus de tout les Etats-Unis ont concouru à de nombreuses disciplines sportives tout en participant aux cérémonies d'ouverture et de clôture, à des activités d'engagement communautaire et des compétitions sportives unifiées réunissant des athlètes avec ou sans handicap.

Atos a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs des Special Olympics pour garantir que les services de compétition, la gestion des participants et le traitement de résultats soient impeccablement assurés tout au long des jeux USA Games.

" Il est crucial pour nous d'organiser des événements professionnels de classe mondiale qui reflètent le travail acharné, le dévouement et les réalisations de nos athlètes. Nos participants méritent le meilleur de ce que la technologie peut offrir pour soutenir des Jeux bien organisés et de haute qualité ", a déclaré Isabel Cervello, vice-présidente de la technologie, Special Olympics.