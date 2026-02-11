 Aller au contenu principal
Atos a soutenu avec succès le déroulement de l'UEFA Futsal EURO 2026
11/02/2026

Atos , partenaire technologique officiel de l'UEFA Nation Team football (UNTF), a soutenu avec succès le déroulement de l'UEFA Futsal EURO(TM) 2026 qui vient de se tenir en Lettonie et en Slovénie.

Le futsal est un sport connaissant une croissance rapide en Europe et dans le monde entier. Le futsal est désormais pratiqué dans plus de 100 pays, avec environ 12 millions de joueurs licenciés.

Pour soutenir le tournoi UEFA Futsal EURO(TM)2026, Atos a en particulier déployé des spécialistes en technologies de l'information et de la communication sur chaque site, soutenus par des équipes à distance.

Les services comprenaient la gestion des accréditations, le déploiement et la gestion d'infrastructures locales, la supervision réseau et les demandes de configuration avec les structures d'organisation locales et le support complet des équipes UEFA.

" Nous sommes honorés de nous tenir aux côtés de l'UEFA pour assurer le bon déroulement de certaines des compétitions sportives les plus en vue au monde, et de fournir les fondations technologiques garantissant le bon déroulement et la sécurité de chaque match et de chaque tournoi, pour le plus grand bénéfice des fans du monde entier", a déclaré Nacho Moros, Directeur Général d'Atos Major Events.

