Atos a été choisi par LCH SA pour la migration de ses systèmes d'information financière vers le cloud

Atos SE ATOS.PA :
* ATOS CHOISI PAR LCH SA POUR LA MIGRATION DE SES SYSTÈMES D'INFORMATION FINANCIÈRE VERS LE CLOUD
Texte original nGNE9tfktC Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Une majorité de députés ont voté pour la publication du rapport sur l’audiovisuel public rédigé par le rapporteur de la commission d’enquête Charles Alloncle, député UDR. Le MoDem s’est abstenu et Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l’Assemblée nationale, ... Lire la suite
Programmes scolaires inadaptés, pénurie d'enseignants, manuels obsolètes, classes surchargées et écoles délabrées: des maux que le Kirghizstan veut éradiquer pour moderniser son système éducatif et assurer le développement économique de ce pays d'Asie centrale. ... Lire la suite
Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net de 530 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 5% en rythme annuel, "dans un contexte énergétique marqué par une forte volatilité des prix et une grande incertitude" ... Lire la suite
L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé mercredi un bénéfice net de 482 millions d'euros pour le premier trimestre, porté par des ventes en progression à deux chiffres malgré un environnement jugé "très volatil". De janvier à mars, le rival de Nike a ... Lire la suite
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