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Atos a été choisi par LCH SA pour la migration de ses systèmes d'information financière vers le cloud
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 10:08

Atos SE ATOS.PA :

* ATOS CHOISI PAR LCH SA POUR LA MIGRATION DE SES SYSTÈMES D'INFORMATION FINANCIÈRE VERS LE CLOUD

Texte original nGNE9tfktC Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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