information fournie par Reuters • 29/04/2026 à 10:08

Atos a été choisi par LCH SA pour la migration de ses systèmes d'information financière vers le cloud

Atos SE ATOS.PA :

* ATOS CHOISI PAR LCH SA POUR LA MIGRATION DE SES SYSTÈMES D'INFORMATION FINANCIÈRE VERS LE CLOUD

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(Rédaction de Gdansk)