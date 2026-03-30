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Atos : -3% et incursion sous le support des 35E
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 12:20

Atos (-3%) effectue une première incursion sous le support des 35E, et s'enfonce même sous 34E : en cas de conformation de cette rupture (durant 2 séances consécutives), le plancher des 27E du 14 au 31 juillet 2025 pourrait être retracé, puis ce serait au tour de l'ex-résistance des 22E du 13 janvier au 10 février 2025.

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