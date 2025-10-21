 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 208,28
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Atos : -16%, retrouve son ex-zénith du 25 août
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 09:37

La publication d'un chiffre d'affaire en baisse de -10,5% lundi soir ne pardonne pas et Atos qui dévisse de -16%, retrouve son ex-zénith du 25 août.
Le titre venait cependant de prendre +143,5% depuis le 1er janvier pour culminer vers 63,3E, un pullback vers 50E n'est pas un scénario 'improbable'.
La cassure des 52E marque la sortie du canal haussier moyen terme et le repli pourrait se prolonger en direction de l'ex-résistance des 43,9E de la mi-mai.

Valeurs associées

ATOS
51,6100 EUR Euronext Paris -9,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank