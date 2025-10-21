Atos : -16%, retrouve son ex-zénith du 25 août
Le titre venait cependant de prendre +143,5% depuis le 1er janvier pour culminer vers 63,3E, un pullback vers 50E n'est pas un scénario 'improbable'.
La cassure des 52E marque la sortie du canal haussier moyen terme et le repli pourrait se prolonger en direction de l'ex-résistance des 43,9E de la mi-mai.
Valeurs associées
|51,6100 EUR
|Euronext Paris
|-9,14%
