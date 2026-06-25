ATON : PIMS TECHNOLOGY : UNE TECHNOLOGIE QUI VISE A EVITER DES MILLIARDS D'EUROS DE TRAITEMENTS INEFFICACES EN ONCOLOGIE

Illkirch, le 25 juin 2026 – 18h00

Le Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO) , spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, publie ce cinquième communiqué de presse d'une série consacrée au positionnement de ses filiales.

Cette cinquième publication est dédiée à sa filiale Pims Technology , société développant une technologie propriétaire capable d'évaluer quantitativement la réponse d'un patient à un traitement à partir de son empreinte moléculaire.

L'identification précoce des patients répondeurs et non-répondeurs constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de la médecine personnalisée. Avec sa plateforme PIMS® Q8 développée en partenariat avec Weil Industries, Pims Technology met la puissance de la médecine personnalisée à disposition des médecins et de leurs patients.

L'absence de réponse aux traitements : un défi majeur pour les patients, les praticiens et les systèmes de santé

Avec plus de 22 milliards d'euros de dépenses annuelles en France, le cancer constitue le premier poste de dépenses de l'Assurance Maladie. Les parcours patients, souvent longs, coûteux et éprouvants pour les patients, voient parfois se succéder plusieurs approches thérapeutiques. En effet, la réponse du patient au traitement peut ne pas être satisfaisante, ou se dégrader progressivement. Toutefois en l'absence d'outil permettant d'évaluer rapidement et objectivement la réponse thérapeutique d'un patient, les changements de stratégie interviennent souvent tardivement, représentant une perte de chance pour le patient.

Dans un contexte où plusieurs milliards d'euros sont consacrés chaque année à des traitements dont l'efficacité diminue ou disparaît chez certains patients, Pims Technology apporte aux cliniciens une information directement exploitable pour décider, au bon moment, d'utiliser, de maintenir, adapter ou interrompre une thérapie.

Une technologie d'aide à la décision conçue pour identifier les patients répondeurs en amont ou en cours de traitement

Pims Technology développe la technologie propriétaire PIMS® (Physiological Inter-Molecular Modulation Spectroscopy) , issue de plus de dix années de recherche et protégée par plusieurs brevets, constituant un actif de propriété intellectuelle différenciant et difficilement réplicable. Son principe repose sur l'analyse des interactions dynamiques entre protéines et macromolécules présentes dans un échantillon biologique du patient. Cette analyse génère une empreinte moléculaire individuelle permettant d'évaluer la réponse biologique du patient à un traitement – en amont ou en cours de traitement. La plateforme PIMS® Q8 combine spectroscopie avancée et logiciel d'analyse propriétaire dans un environnement compatible avec les contraintes hospitalières.

Une première implantation envisagée au cœur de pôles européen de cancérologie en 2026

Pims Technology est actuellement engagée dans des discussions avancées visant à implanter sa plateforme au sein de centres de référence d'ampleur internationale spécialisés en oncologie. Deux programmes Cette phase de déploiement représente une étape majeure dans la validation clinique de la technologie le premier jalon de la stratégie de déploiement international de la société.

Prochaine publication

La prochaine communication sera consacrée à un point d'activité intermédiaire sur le groupe ATON, à la suite de la tenue de l'assemblée générale.

À propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME-ETI

ATON

Léone ATAYI

Présidente Directrice générale

shareholder@aton-group.com