ATON (ex HYBRIGENICS) : ATON MET EN LUMIERE LA DYNAMIQUE DE SES FILIALES ET AMORCE UNE NOUVELLE PHASE DE VALORISATION DE SES ACTIFS TECHNOLOGIQUES

Illkirch, le 3 septembre - 18h00

ATON SA (Euronext Growth - FR0004153930 - ALTAO), amorce une nouvelle séquence d'information destinée à mieux refléter l'évolution de ses actifs stratégiques. Cette initiative fait suite à une période structurante marquée par un repositionnement profond de la société autour d'une ambition claire : accompagner la croissance d'acteurs technologiques de rupture dans le domaine des sciences de la vie.

Historiquement positionné sur des activités de recherche en biotechnologie, ATON s'est progressivement transformé pour devenir un groupe fédérateur, articulé autour de trois filiales à fort potentiel :

Inoviem Scientific , experte en pharmacologie translationnelle et en identification de cibles thérapeutiques,

, développant des solutions analytiques innovantes, B Cell Design , spécialisée dans les anticorps monoclonaux à Fc humain pour les diagnostics in vitro.

Ces trois sociétés, bien qu'opérant sur des marchés distincts, sont unies par un objectif commun : transformer des technologies de pointe en solutions concrètes, utiles et industrialisables. Leur trajectoire respective est aujourd'hui suffisamment mature pour mériter une analyse société par société au sein de l'ensemble consolidé du Groupe Aton.

Sur le plan financier, le Groupe ATON a significativement renforcé sa structure financière depuis

mi-2024. Au 31 août 2025, la trésorerie groupe s'élevait à 0,7 M€, renforcée au 1 er semestre par le remboursement de crédits d'impôt recherche validés par l'administration fiscale.

« Depuis plusieurs mois, nous avons concentré nos efforts sur la construction, la structuration et la mise en capacité de nos filiales. Ce travail de fond, bien que peu visible à court terme, commence à porter ses fruits. Il nous semble aujourd'hui utile de partager cette dynamique plus largement, dans un format qui permette à chacun de mieux comprendre les synergies à l'œuvre au sein du Groupe. », déclare Léone Atayi, Directrice générale d'ATON .

À l'issue de la publication des résultats du 1 er semestre 2025, qui aura lieu le 30 octobre 2025, une visioconférence sera organisée à destination des actionnaires, des investisseurs et des partenaires. Cette rencontre permettra de faire le point sur :

les avancées stratégiques des filiales du Groupe,

les jalons déjà franchis et ceux à venir,

la vision long terme d'ATON en tant qu'opérateur de croissance biotech.

Les détails pratiques de cette visioconférence seront communiqués prochainement.

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA-PME

ATON

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com