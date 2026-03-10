Atlas achète pour 840 millions de dollars d'actifs de Caterpillar dans le secteur de l'électricité pour répondre à l'augmentation de la demande d'énergie

Atlas Energy AESI.N a déclaré mardi avoir signé un accord avec Caterpillar CAT.N pour sécuriser des équipements de production d'électricité d'une valeur d'environ 840 millions de dollars jusqu'en 2029, une démarche visant à verrouiller la capacité de fabrication à mesure que la demande d'électricité augmente aux États-Unis.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait s'accélérer fortement cette année et l'année prochaine, sous l'effet de la croissance rapide des centres de données sur l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, ainsi que de l'électrification accrue du chauffage et des transports.

Atlas a déclaré que l'accord couvre environ 1,4 gigawatts (GW) d'actifs supplémentaires de production d'électricité au gaz naturel dont la livraison est prévue entre 2027 et 2029.

La nouvelle capacité sera fournie par des groupes électrogènes alternatifs à grande charge, notamment des unités CG260-16 pour les installations derrière le compteur (BTM) et des unités de la série G3520 capables de supporter à la fois les applications BTM et les applications de puissance de pont.

Atlas prévoit de posséder et d'exploiter environ 2 GW d'actifs de production d'énergie d'ici 2030, après le déploiement des nouveaux équipements obtenus dans le cadre de l'accord.