Atland boucle l'acquisition de Sienna Real Estate auprès de Groupe Bruxelles Lambert

(AOF) - Atland annonce la réalisation définitive de l'acquisition de Sienna Real Estate auprès de Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Cette opération marque une étape structurante dans la mise en œuvre de sa stratégie de plateforme paneuropéenne intégrée au service de ses clients investisseurs.

Avec cette transaction, le groupe renforce significativement son dispositif opérationnel hors de France et accélère le déploiement de ses expertises en gestion d'actifs, gestion opérationnelle et structuration d'investissements immobiliers dans plusieurs marchés européens.

L'acquisition permet à Atland de disposer d'un socle opérationnel établi dans les principaux pays européens, de renforcer ses capacités d'exécution locale et d'élargir sa base de clients institutionnels, en France comme à l'international. Elle constitue également un levier de développement pour ses autres lignes de métiers, notamment en dette privée immobilière et en développement.

Désormais présent dans 7 pays, Atland porte ses actifs sous gestion à plus de 10 milliards d'euros, majoritairement pour le compte d'investisseurs institutionnels.