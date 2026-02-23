 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atland boucle l'acquisition de Sienna Real Estate auprès de Groupe Bruxelles Lambert
information fournie par AOF 23/02/2026 à 10:21

(AOF) - Atland annonce la réalisation définitive de l'acquisition de Sienna Real Estate auprès de Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Cette opération marque une étape structurante dans la mise en œuvre de sa stratégie de plateforme paneuropéenne intégrée au service de ses clients investisseurs.

Avec cette transaction, le groupe renforce significativement son dispositif opérationnel hors de France et accélère le déploiement de ses expertises en gestion d'actifs, gestion opérationnelle et structuration d'investissements immobiliers dans plusieurs marchés européens.

L'acquisition permet à Atland de disposer d'un socle opérationnel établi dans les principaux pays européens, de renforcer ses capacités d'exécution locale et d'élargir sa base de clients institutionnels, en France comme à l'international. Elle constitue également un levier de développement pour ses autres lignes de métiers, notamment en dette privée immobilière et en développement.

Désormais présent dans 7 pays, Atland porte ses actifs sous gestion à plus de 10 milliards d'euros, majoritairement pour le compte d'investisseurs institutionnels.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens double son résultat net, relève ses ambitions et... recule nettement à Paris
    information fournie par Zonebourse 23.02.2026 11:10 

    Le spécialiste de l'optronique a achevé l'exercice 2025 sur des résultats en forte progression, tirés par une dynamique soutenue dans la défense et la surveillance. La société dépasse déjà ses objectifs initiaux et prévoit une nouvelle accélération de sa trajectoire ... Lire la suite

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    Emeis sort de son plan de sauvegarde accélérée, quatre ans après le scandale Orpea
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.02.2026 11:04 

    Emeis (ex-Orpea), le géant privé des Ehpad et cliniques en santé mentale, a annoncé lundi être sorti de son plan de sauvegarde accélérée, signe de la "normalisation" de la situation du groupe, quatre ans après le scandale né de révélations sur les pratiques de ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.02.2026 10:59 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * MICROSOFT

  • WAVESTONE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    WAVESTONE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.02.2026 10:51 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank