Athene, filiale d'Apollo, nomme un ancien dirigeant de Goldman Sachs à la tête de ses activités au Japon pour dynamiser son expansion dans le domaine de la réassurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Miho Uranaka

Athene, la branche assurance d’Apollo Global Management APO.N , a nommé Larik Hall au poste de directeur pour le Japon, alors que le gestionnaire d’actifs américain intensifie ses activités dans ce pays, selon un document de la société consulté par Reuters.

M. Hall, ancien directeur général chez Goldman Sachs Ayco, dirigera les efforts visant à développer l'activité de réassurance d'Athene auprès des assureurs vie japonais. Il a également occupé des fonctions au sein d'entreprises telles qu'AIG AIG.N et MassMutual.

Apollo n’a pas souhaité faire de commentaire.

Athene a réalisé sa première opération au Japon en 2020 et a depuis réassuré 20 milliards de dollars d’actifs dans le cadre de huit transactions, dont une opération de réassurance en bloc avec Sony Life Insurance.

Apollo considère le marché japonais comme une priorité et cherche à acquérir un assureur vie afin de souscrire directement des contrats, a rapporté le Financial Times au début du mois.