ATCO reçoit l'approbation réglementaire pour le projet de pipeline Yellowhead

Le promoteur d'infrastructures énergétiques ATCO ACOx.TO a déclaré vendredi qu'il avait reçu l'approbation de la Alberta Utilities Commission pour sa demande d'évaluation des besoins pour le projet de pipeline Yellowhead.

Le projet de pipeline Yellowhead, qui s'étend sur 230 kilomètres (142,92 miles) de la région de Peers à Fort Saskatchewan en Alberta, avec un investissement estimé à 2,8 milliards de dollars canadiens (2,01 milliards de dollars), devrait permettre de livrer plus de 1,1 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour.

La demande d'évaluation des besoins est la première de deux demandes réglementaires clés qui doivent être approuvées par la Alberta Utilities Commission pour faire avancer le projet.

ATCO prévoit de déposer une demande distincte dans le courant de l'année afin d'obtenir l'autorisation de construire l'infrastructure, qui devrait débuter en 2026, et de commencer l'exploitation.

(1 $ = 1,3912 dollar canadien)