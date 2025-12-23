 Aller au contenu principal
Atari, Savencia, UV Germi... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 23/12/2025 à 18:16

(AOF) - Atari

Sur le premier semestre clos le 30 septembre, Atari a vu son chiffre d'affaires bondir de 38%, pour atteindre 18,9 millions d'euros, contre 13,7 millions d'euros un an plus tôt. Ces données prennent en compte la prise de contrôle, à hauteur de 81,7%, au capital du Suédois Thunderful. Sans cette acquisition, les revenus sont en progression de 25%, à 17,1 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -2,8 à -1,5 million d'euros.

Savencia

Savencia Fromage & Dairy a signé un accord en vue de l'acquisition de Quatá Alimentos, un fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil. Cette opération permettra au groupe alimentaire familial et indépendant, acteur mondial dans les fromages et les produits laitiers, de renforcer son portefeuille local notamment à l'intégration de marques solidement implantées comme Glória et Quatá. Ces dernières occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens.

UV Germi

UV Germi, une société spécialisée dans la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a dévoilé ses tendances de chiffre d'affaires et de résultats pour l'année 2025. L'entreprise table ainsi sur une baisse d'environ 20% de ses revenus annuels, avec un repli de l'activité au second semestre moins important qu'au premier. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus avaient fondu de 22%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/12/2025 à 18:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

