Atari, Savencia, UV Germi... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Atari
Sur le premier semestre clos le 30 septembre, Atari a vu son chiffre d'affaires bondir de 38%, pour atteindre 18,9 millions d'euros, contre 13,7 millions d'euros un an plus tôt. Ces données prennent en compte la prise de contrôle, à hauteur de 81,7%, au capital du Suédois Thunderful. Sans cette acquisition, les revenus sont en progression de 25%, à 17,1 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -2,8 à -1,5 million d'euros.
Savencia
Savencia Fromage & Dairy a signé un accord en vue de l'acquisition de Quatá Alimentos, un fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil. Cette opération permettra au groupe alimentaire familial et indépendant, acteur mondial dans les fromages et les produits laitiers, de renforcer son portefeuille local notamment à l'intégration de marques solidement implantées comme Glória et Quatá. Ces dernières occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens.
UV Germi
UV Germi, une société spécialisée dans la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a dévoilé ses tendances de chiffre d'affaires et de résultats pour l'année 2025. L'entreprise table ainsi sur une baisse d'environ 20% de ses revenus annuels, avec un repli de l'activité au second semestre moins important qu'au premier. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus avaient fondu de 22%.
