Atari revendique un résultat net annuel très légèrement positif

Atari publie un résultat net de 0,1 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 (clos fin mars), contre -12,6 MEUR l'année précédente pour le périmètre Atari. En incluant la contribution de Thunderful, le résultat net consolidé de l'exercice s'est élevé à -4,8 MEUR.

Le résultat opérationnel courant, hors contribution de Thunderful, s'est amélioré à 0,9 MEUR, contre -0,8 MEUR en 2024-2025, illustrant ainsi le levier opérationnel favorable d'Atari. En incluant la contribution de Thunderful, il s'est établi à -6,7 MEUR.

Atari a réalisé un chiffre d'affaires de 56 MEUR, soit une croissance de 66% (ou 80% à taux de change constants), incluant une contribution de 11,8 MEUR de la part de Thunderful, société intégrée globalement à compter du 1er septembre 2025.

En particulier, le chiffre d'affaires de l'activité jeux a progressé de 67,7% à 46,1 MEUR, porté par de nouveaux lancements, des projets avec des partenaires majeurs et la gestion active d'un catalogue de titres existants en pleine croissance. Hors Thunderful, il a augmenté de 25%.

Pour l'exercice 2026-2027, Atari entend poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance axée sur le "rétro" à travers ses trois pôles d'activité (jeux, matériel et licences), ainsi que ses investissements dans la propriété intellectuelle et les contenus.

Atari continuera également "d'examiner de manière sélective les opportunités d'acquisitions, d'investissements minoritaires dans des sociétés proposant des solutions à forte valeur ajoutée, ainsi que d'acquisitions de jeux venant enrichir son portefeuille de propriétés intellectuelles".