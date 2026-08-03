 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atari revendique un résultat net annuel très légèrement positif
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 09:10
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Atari publie un résultat net de 0,1 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 (clos fin mars), contre -12,6 MEUR l'année précédente pour le périmètre Atari. En incluant la contribution de Thunderful, le résultat net consolidé de l'exercice s'est élevé à -4,8 MEUR.

Le résultat opérationnel courant, hors contribution de Thunderful, s'est amélioré à 0,9 MEUR, contre -0,8 MEUR en 2024-2025, illustrant ainsi le levier opérationnel favorable d'Atari. En incluant la contribution de Thunderful, il s'est établi à -6,7 MEUR.

Atari a réalisé un chiffre d'affaires de 56 MEUR, soit une croissance de 66% (ou 80% à taux de change constants), incluant une contribution de 11,8 MEUR de la part de Thunderful, société intégrée globalement à compter du 1er septembre 2025.

En particulier, le chiffre d'affaires de l'activité jeux a progressé de 67,7% à 46,1 MEUR, porté par de nouveaux lancements, des projets avec des partenaires majeurs et la gestion active d'un catalogue de titres existants en pleine croissance. Hors Thunderful, il a augmenté de 25%.

Pour l'exercice 2026-2027, Atari entend poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance axée sur le "rétro" à travers ses trois pôles d'activité (jeux, matériel et licences), ainsi que ses investissements dans la propriété intellectuelle et les contenus.

Atari continuera également "d'examiner de manière sélective les opportunités d'acquisitions, d'investissements minoritaires dans des sociétés proposant des solutions à forte valeur ajoutée, ainsi que d'acquisitions de jeux venant enrichir son portefeuille de propriétés intellectuelles".

Valeurs associées

ATARI
20,9000 EUR Euronext Paris -0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,48 -6,67%
2CRSI
26,06 +1,16%
CAC 40
8 593,04 +0,98%
HAFFNER ENERGY
0,368 +13,23%
WORLDLINE
12,976 +6,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank